La bomba de Marcio Valverde tras caída de la 'U': "No se escupe al cielo"

Universitario de Deportes cayó derrotado por 2-0 frente a Barcelona de SC en el partido de ida por la Copa Libertadores en el estadio Banco Pichincha, donde juegan de local los ‘canarios’. Los ‘cremas’ no pudieron con el poderío de los dirigidos por Fabián Busto, que en el segundo tiempo sentenciaron el partido con las dos conquistas.

Se habló mucho, por parte de los ‘cremas’, de lograr un empate, algo que no se pudo al final. En ese sentido, el futbolista Marcio Valverde publicó en cuenta de Twitter un dardo tras concluir el encuentro entre los ‘merengues’ y los ecuatorianos: “No se escupe al cielo, nada más eso. Leo algunos comentarios que mmm… A nivel internacional en clubes, no se salva ninguno acá. Buenas noches”, sostuvo el jugador de Alianza Atlético de Sullana.

Este mensaje habría sido, obviamente, por la derrota de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores, quienes dejaron ver, en el partido, la superioridad del equipo rival, que arremetió frente al arco de José Carvallo en casi todo el compromiso, los dirigidos por Álvaro Gutiérrez o tuvieron ninguna chance clara frente a los tres palos del argentino Javier Burrai, quien pasó por desapercibido.

Se espera que en el encuentro de vuelta, que se jugará el próximo miércoles 2 de marzo en el estadio Nacional de Lima, Universitario de Deportes cambie su postura de juego y vaya a buscar los goles que le faltan para empatar la llave y así llegar a disputar los penales o en el mejor de los casos realizar 3 anotaciones y clasificar de manera directa a la otra fase previa, algo que no es imposible pero si difícil para los de Ate.