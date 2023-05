¡Esa es no la manera de celebrar un triunfo! Ni bien terminó el partido entre Goiás ante Universitario de Deportes se suscitaron hechos de violencia por parte de los policías del estadio y el plantel crema.

Según explicó el periodista Gustavo Peralta, fueron los efectivos policiales quienes agredieron al equipo peruano e incluso lanzaron bombas lacrimógenas.

Todo se habría iniciado por provocaciones de los jugadores de Goiás y la policía fue muy agresiva con los integrantes del elenco de la U. Se informó que varios quedaron afectados por la cantidad de gas que se usó.

Por otro lado, la periodista Estefania Chau, quien se encuentra en Brasil, detalló que se suspendió la zona mixta que se iba a realizar, debido a que las autoridades del orden brasileños lanzaron bombas lacrimógenas.

“Los jugadores no podían ingresar al camerino. Estaban tosiendo mucho y no se podía despejar a la gente en un lugar tan pequeño. No solo lo sufrieron los futbolistas, sino también el comando técnico y la prensa”, narró la comunicadora.