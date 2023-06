Dando un inmeso salto de calidad en su carrera luego de fichar por Universitario de Deportes, Miguel Trauco tiene el anhelo de volver a vestirse de crema.

Si bien la opción se estuvo manejando para la temporada 2023, lo cierto es que el lateral sabe que regresar a Universitario es algo que se dará sí o sí.

No conociendo el tiempo en el que se gestionará su vuelta, Miguel Trauco tiene claro que se dará, pero no sabe cuándo.

“Me gustaría volver en algún momento, pero no sé. Uno no tiene una bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar más adelante, pero sí me gustaría que se dé en algún momento”, comentó Miguel Trauco.

TRAUCO Y LA SELECCIÓN PERUANA

Tocando también el tema de la Selección Peruana, y la reciente visita de Juan Reynoso, Miguel Trauco reveló qué le dijo el técnico.

Siendo claro que su posición como lateral izquierdo ha sido observada, luego de su falta de minutos y el crecimiento de Marcos López, Miguel Trauco fue claro.

“Lo que me pidió es que siga entrenando como lo vengo haciendo. Me dijo que mantenga el nivel y que trate de estar siempre de titular porque eso me acerca a la Selección Peruana”, declaró a Pulso Sports.