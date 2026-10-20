Universitario recibe la mejor noticia para el partido contra Juan Pablo II College por la Liga 1

Universitario recibe con alegría una gran noticia para su próximo duelo por Liga 1. Ante Juan Pablo II, tendrán una sonrisa de oreja a oreja.

Universitario de Deportes llega con la motivación a tope en esta recta decisiva de la Liga 1. Tras sumar una victoria categórica por 4-1 frente a Alianza Atlético en Trujillo, el cuadro estudiantil recibió una importante novedad que fortalece sus aspiraciones en el certamen local.

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En medio del optimismo por el triunfo, la escuadra merengue recupera a uno de los hombres más experimentados de su columna vertebral. La noticia llena de tranquilidad a la hinchada de cara a los próximos desafíos del fixture.

Retorno de peso para Universitario de Deportes

El zaguero argentino Matías Di Benedetto dejó atrás sus problemas físicos y se encuentra completamente recuperado. El central completó su proceso de rehabilitación y volvió a quedar a disposición del comando técnico liderado por Fabián Bustos.

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Su vuelta representa un alivio directo para el bloque defensivo. La información fue confirmada por el periodista Gustavo Peralta en el programa Linkeados, señalando que el zaguero está listo para volver a la convocatoria.

¿Cuándo y dónde se jugará el partido?

El esperado compromiso entre Universitario de Deportes y Juan Pablo II College está programado para disputarse este sábado 24 de octubre. El pitazo inicial del encuentro se dará a las 7:30 p. m. (hora peruana) en una jornada decisiva para las pretensiones de ambos equipos.

El escenario del choque será el Estadio Monumental “U”, ubicado en el distrito de Ate, Lima. El recinto crema albergará a miles de aficionados que buscarán empujar a su equipo en la búsqueda de tres puntos clave.

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¿Cómo y por dónde ver la transmisión?

Para los hinchas que no asistan al coloso de Ate, la transmisión oficial del encuentro estará disponible a través de la señal de L1 MAX (disponible en Directv, Claro TV, Best Cable y plataformas digitales). El canal transmitirá todas las incidencias EN VIVO para todo el territorio peruano.

El elenco de Ate buscará imponer sus condiciones de local ante un rival que intentará dar la sorpresa. La presencia de la hinchada crema jugará un papel fundamental desde los primeros minutos del cotejo.

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Probable alineación de Universitario vs. Juan Pablo II

Con la vuelta del zaguero argentino, Universitario mantendría su esquema habitual 3-5-2:

Arquero: Diego Romero.

Defensas: Caín Fara, Williams Riveros y Matías Di Benedetto.

Carrileros y mediocampo: Andy Polo por derecha, César Inga por izquierda, junto a Jorge Murrugarra, Jairo Concha y Horacio Calcaterra.

Delanteros: Álex Valera y Edison Flores.

DATOS CLAVE