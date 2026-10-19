Tunche Rivera explicó su blooper ante Alianza Atlético y por qué le robó el gol a Piero Quispe

El blooper de la fecha fue del Tunche Rivera vs. Alianza Atlético en Trujillo. Le quitó un gol hecho a Piero Quispe, y encima no pudo marcar.

El increíble fallo de José “Tunche” Rivera ante Alianza Atlético en la ciudad de Trujillo se convirtió rápidamente en el blooper de la jornada en el torneo local. La jugada causó asombro entre los asistentes y generó un enorme revuelo en las plataformas digitales.

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El ataque se originó tras una buena maniobra ofensiva donde Héctor Fértoli filtró un pase preciso con dirección al área rival. El balón iba claramente proyectado hacia Piero Quispe, quien ingresaba sin marca y listo para asegurar la anotación.

El Tunche Rivera explicando la jugada polémica en Universitario. (Foto: X).

La jugada de la polémica del Tunche Rivera

Sin percatarse de la intención inicial del pase, Rivera decidió intervenir directamente en la trayectoria del esférico. Al intentar rematar por cuenta propia, le arrebató una oportunidad inmejorable a su compañero y terminó desperdiciando el gol sin poder marcar.

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La jugada dejó una profunda frustración en Quispe, quien se quedó con las ganas de celebrar un tanto que resultaba fundamental para su momento deportivo. El error provocó un inmediato malestar tanto en la cancha como en las tribunas del estadio.

La explicación insólita del Tunche Rivera

Tras el término del compromiso, el atacante enfrentó los micrófonos de L1 MAX y conversó directamente con el periodista Gustavo Peralta sobre lo ocurrido. El delantero buscó aclarar los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión en pleno partido.

En sus declaraciones, Rivera fue muy sincero sobre sus sentimientos al momento del remate. “Era un gol que esperaba para mí, dio un bote y se me fue larga; ha sido un año complicado, ahora Fabián me está poniendo y estoy dando lo mejor de mí”, afirmó el atacante.

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🗣️ Declaraciones del Tunche Rivera



"Era un gol que esperaba para mi, dio un bote y se me fue larga, ha sido un año complicado, ahora Fabian que me está poniendo y estoy dando lo mejor de mi"



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La dura reacción del hincha de Universitario

A pesar del descargo público del jugador, la afición no perdonó sus palabras ni su accionar en el campo de juego. Decenas de fanáticos arremetieron contra el delantero en redes sociales, tildándolo de egoísta y de ser un “mal compañero” por haber interferido en el pase hacia Quispe.

La molestia de los seguidores ha escalado al punto de exigir que el comando técnico concluya su etapa en el equipo titular por lo que resta de la temporada. La controversia mantiene al “Tunche” bajo una fuerte presión de cara a los próximos partidos del campeonato.

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