Alineaciones de Arsenal y Leeds por la Premier League: formaciones probables

Arsenal y Leeds se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Emirates Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Arsenal vs. Leeds este sábado 10 de octubre en el Emirates Stadium desde las 05:30 de México, 08:30 de Argentina, 13:30 de España por la Premier League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Arsenal y Leeds

Arsenal:

William Saliba (lesión de espalda; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Kai Havertz (lesión de cadera)

Louie Copley (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de abril de 2027)

Leeds:

Jean Bahoya (lesión de tobillo)

Joe Rodon (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Harry Wilson (lesión muscular)

Mateo Joseph (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)

Cómo llegan Arsenal y Leeds

Arsenal viene de caer 0-3 ante Brighton y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Leeds viene de empatar 0-0 con Crystal Palace y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Arsenal y Leeds

Arsenal (4-2-3-1): David Raya, Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhães, Jurrien Timber, Cristhian Mosquera, Martin Odegaard, Declan Rice, Bruno Guimarães, Viktor Gyokeres, Bukayo Saka, Eberechi Eze. DT: Mikel Arteta.

Leeds (3-4-2-1): James Trafford, James Justin, Tarik Muharemović, Nico Elvedi, Noah Okafor, Anton Stach, Gabriel Gudmundsson, Ao Tanaka, Ethan Ampadu, Jayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin. DT: Daniel Farke.

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Suplentes de Arsenal: Christos Tzolis, Ezri Konsa, Piero Hincapie, Kepa Arrizabalaga, Noni Madueke, Mikel Merino, Martín Zubimendi, Myles Lewis-Skelly, Max Dowman, Ben White.

Suplentes de Leeds: Daniel James, Sean Longstaff, Brenden Aaronson, Lukas Nmecha, Jaka Bijol, Michael Zetterer, Jean Matteo Bahoya, Melvin Bard, Ilia Gruev.

La previa de Arsenal y Leeds: todo lo que hay que saber

Día: sábado 10 de octubre

sábado 10 de octubre Hora: 05:30 de México, 08:30 de Argentina, 13:30 de España

05:30 de México, 08:30 de Argentina, 13:30 de España Estadio: Emirates Stadium

Emirates Stadium Historial: 113 cruces — Arsenal ganó 49, Leeds ganó 38 y empataron 26

113 cruces — Arsenal ganó 49, Leeds ganó 38 y empataron 26 Último antecedente: 31/01/2026: Leeds 0-4 Arsenal

31/01/2026: Leeds 0-4 Arsenal Próximo partido de Arsenal: vs. Nottingham Forest, domingo 18 de octubre

vs. Nottingham Forest, domingo 18 de octubre Próximo partido de Leeds: vs. Manchester United, domingo 18 de octubre