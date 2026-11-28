Leeds y Coventry se enfrentan este sábado 28 de noviembre, en el Estadio Elland Road, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Leeds recibe a Coventry este sábado 28 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Estadio Elland Road. El Leeds viene de golearle a domicilio al Chelsea y llega con la confianza por las nubes a este cruce ante un Coventry que también sabe lo que es ganar en noviembre. Elland Road se prepara para un partido en el que los locales pueden meterse todavía más arriba en la tabla.

Está en juego la posibilidad de que el Leeds se afirme en zona europea mientras el Coventry intenta despegarse de la mitad baja de la Premier League.

La actualidad de ambos equipos

El Leeds atraviesa un buen momento. Esa goleada 4-1 en la casa del Chelsea confirmó que el equipo encontró un funcionamiento sólido, después de la caída ante Bournemouth a fines de octubre. Con 17 puntos en 11 partidos y el séptimo puesto, los de Elland Road quieren seguir escalando y meterse en la pelea por los primeros lugares.

El Coventry, por su parte, llega envalentonado tras ganarle 3-2 de local al Palace, un resultado que le permitió cortar la irregularidad de las últimas semanas. El equipo está 15° con 12 unidades y todavía no logra despegarse del todo de la zona incómoda de la tabla, pero mostró que puede hacer daño arriba cuando le sale el partido, como también lo había hecho frente al Sunderland.

El historial entre Leeds y Coventry

El historial entre ambos tiene un claro dominador: de 66 enfrentamientos, el Leeds ganó 34 y el Coventry apenas 12, con 20 empates de por medio. La diferencia de gol también es contundente, 100 contra 60 a favor de los de Elland Road.

En los duelos más recientes la tendencia se mantuvo. El Leeds se impuso por 2-0 como visitante en febrero de 2025 y también había ganado 3-0 en 2024, aunque el Coventry logró cortar esa racha con un 2-1 como local ese mismo año. El último empate entre ellos fue 1-1, en diciembre de 2023.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 05/02/2025 Coventry vs. Leeds 0-2 Championship 28/09/2024 Leeds vs. Coventry 3-0 Championship 06/04/2024 Coventry vs. Leeds 2-1 Championship 16/12/2023 Leeds vs. Coventry 1-1 Championship 14/02/2012 Coventry vs. Leeds 2-1 Championship 18/10/2011 Leeds vs. Coventry 1-1 Championship 05/02/2011 Leeds vs. Coventry 1-0 Championship 06/11/2010 Coventry vs. Leeds 2-3 Championship 01/01/2007 Leeds vs. Coventry 2-1 Championship 16/09/2006 Coventry vs. Leeds 1-0 Championship

Horario del partido

México (CDMX): 09:00 hs

09:00 hs Estados Unidos (ET): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (PT): 07:00 hs

07:00 hs Argentina: 12:00 hs

12:00 hs Colombia: 10:00 hs

10:00 hs Perú: 10:00 hs

10:00 hs Chile: 12:00 hs

12:00 hs España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Manchester United vs. Brentford Sábado 28 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Ipswich Town vs. Aston Villa Sábado 28 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Everton vs. Liverpool Domingo 29 de noviembre 06:00 09:00 13:00 Sunderland vs. Tottenham Domingo 29 de noviembre 08:05 11:05 15:05 Fulham vs. Bournemouth Domingo 29 de noviembre 08:05 11:05 15:05 Crystal Palace vs. Hull Domingo 29 de noviembre 08:05 11:05 15:05 Brighton vs. Newcastle Domingo 29 de noviembre 08:05 11:05 15:05 Arsenal vs. Man City Domingo 29 de noviembre 10:30 13:30 17:30

En síntesis

Leeds y Coventry se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League. El partido se transmitirá por FOX One .

. Leeds suma 17 puntos en el torneo.

suma 17 puntos en el torneo. Coventry suma 12 puntos en el torneo.