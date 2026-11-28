Leeds recibe a Coventry este sábado 28 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Estadio Elland Road. El Leeds viene de golearle a domicilio al Chelsea y llega con la confianza por las nubes a este cruce ante un Coventry que también sabe lo que es ganar en noviembre. Elland Road se prepara para un partido en el que los locales pueden meterse todavía más arriba en la tabla.
Está en juego la posibilidad de que el Leeds se afirme en zona europea mientras el Coventry intenta despegarse de la mitad baja de la Premier League.
La actualidad de ambos equipos
El Leeds atraviesa un buen momento. Esa goleada 4-1 en la casa del Chelsea confirmó que el equipo encontró un funcionamiento sólido, después de la caída ante Bournemouth a fines de octubre. Con 17 puntos en 11 partidos y el séptimo puesto, los de Elland Road quieren seguir escalando y meterse en la pelea por los primeros lugares.
El Coventry, por su parte, llega envalentonado tras ganarle 3-2 de local al Palace, un resultado que le permitió cortar la irregularidad de las últimas semanas. El equipo está 15° con 12 unidades y todavía no logra despegarse del todo de la zona incómoda de la tabla, pero mostró que puede hacer daño arriba cuando le sale el partido, como también lo había hecho frente al Sunderland.
El historial entre Leeds y Coventry
El historial entre ambos tiene un claro dominador: de 66 enfrentamientos, el Leeds ganó 34 y el Coventry apenas 12, con 20 empates de por medio. La diferencia de gol también es contundente, 100 contra 60 a favor de los de Elland Road.
En los duelos más recientes la tendencia se mantuvo. El Leeds se impuso por 2-0 como visitante en febrero de 2025 y también había ganado 3-0 en 2024, aunque el Coventry logró cortar esa racha con un 2-1 como local ese mismo año. El último empate entre ellos fue 1-1, en diciembre de 2023.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|05/02/2025
|Coventry vs. Leeds
|0-2
|Championship
|28/09/2024
|Leeds vs. Coventry
|3-0
|Championship
|06/04/2024
|Coventry vs. Leeds
|2-1
|Championship
|16/12/2023
|Leeds vs. Coventry
|1-1
|Championship
|14/02/2012
|Coventry vs. Leeds
|2-1
|Championship
|18/10/2011
|Leeds vs. Coventry
|1-1
|Championship
|05/02/2011
|Leeds vs. Coventry
|1-0
|Championship
|06/11/2010
|Coventry vs. Leeds
|2-3
|Championship
|01/01/2007
|Leeds vs. Coventry
|2-1
|Championship
|16/09/2006
|Coventry vs. Leeds
|1-0
|Championship
Horario del partido
- México (CDMX): 09:00 hs
- Estados Unidos (ET): 10:00 hs
- Estados Unidos (PT): 07:00 hs
- Argentina: 12:00 hs
- Colombia: 10:00 hs
- Perú: 10:00 hs
- Chile: 12:00 hs
- España: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO NOW
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Manchester United vs. Brentford
|Sábado 28 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Ipswich Town vs. Aston Villa
|Sábado 28 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Everton vs. Liverpool
|Domingo 29 de noviembre
|06:00
|09:00
|13:00
|Sunderland vs. Tottenham
|Domingo 29 de noviembre
|08:05
|11:05
|15:05
|Fulham vs. Bournemouth
|Domingo 29 de noviembre
|08:05
|11:05
|15:05
|Crystal Palace vs. Hull
|Domingo 29 de noviembre
|08:05
|11:05
|15:05
|Brighton vs. Newcastle
|Domingo 29 de noviembre
|08:05
|11:05
|15:05
|Arsenal vs. Man City
|Domingo 29 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Leeds y Coventry se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Leeds suma 17 puntos en el torneo.
- Coventry suma 12 puntos en el torneo.