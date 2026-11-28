Leeds y Coventry se enfrentan este sábado 28 de noviembre en el Estadio Elland Road por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Leeds recibe a Coventry este sábado 28 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Estadio Elland Road. Leeds viene de ganarle 4-1 a Chelsea y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Coventry viene de ganarle 3-2 a Crystal Palace y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Leeds y Coventry

Leeds (3-4-2-1): James Trafford, James Justin, Nico Elvedi, Tarik Muharemović, Sean Longstaff, Jayden Bogle, Ethan Ampadu, Ao Tanaka, Noah Okafor, Gabriel Gudmundsson, Dominic Calvert-Lewin. DT: Daniel Farke.

Coventry (4-2-3-1): Carl Rushworth, Milan Van Ewijk, Bobby Thomas, Ethan Pinnock, Stephen Mfuni, Victor Torp, Jack Rudoni, Matt Grimes, Tatsuhiro Sakamoto, Sidiki Cherif, Yann Gboho. DT: Frank Lampard.

Bajas y ausentes de Leeds y Coventry

Leeds:

Mateo Joseph (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)

Coventry:

Luke Woolfenden (lesión de rodilla; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Josh Eccles (golpe; vuelve a mediados de diciembre de 2026)

Taiwo Awoniyi (lesión de tobillo; vuelve a fines de diciembre de 2026)

Caleb Yirenkyi (golpe)

Ephron Mason-Clark (lesión de rodilla)

Haji Wright (lesión muscular)

Aurèle Amenda (lesión en el gemelo; vuelve a principios de enero de 2027)

La previa de Leeds y Coventry: todo lo que hay que saber

Día: sábado 28 de noviembre

sábado 28 de noviembre Hora: 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España

09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España Estadio: Estadio Elland Road

Estadio Elland Road Historial: 66 cruces — Leeds ganó 34, Coventry ganó 12 y empataron 20

66 cruces — Leeds ganó 34, Coventry ganó 12 y empataron 20 Último antecedente: 05/02/2025: Coventry 0-2 Leeds

05/02/2025: Coventry 0-2 Leeds Próximo partido de Leeds: vs. Man City, miércoles 2 de diciembre

vs. Man City, miércoles 2 de diciembre Próximo partido de Coventry: vs. Ipswich Town, martes 1 de diciembre