Alineaciones de Coventry y Fulham por la Premier League: formaciones probables

Coventry y Fulham se enfrentan este sábado 24 de octubre por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Coventry recibe a Fulham este sábado 24 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Coventry viene de caer 1-3 ante Tottenham y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Fulham viene de ganarle 1-0 a Hull y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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