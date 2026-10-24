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Alineaciones de Coventry y Fulham por la Premier League: formaciones probables

Coventry y Fulham se enfrentan este sábado 24 de octubre por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Coventry vs. Fulham, Premier League
Coventry vs. Fulham, Premier League

Coventry recibe a Fulham este sábado 24 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Coventry viene de caer 1-3 ante Tottenham y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Fulham viene de ganarle 1-0 a Hull y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Coventry y Fulham

Coventry (4-2-3-1): Carl Rushworth, Milan Van Ewijk, Bobby Thomas, Ethan Pinnock, Jay DaSilva, Caleb Yirenkyi, Jack Rudoni, Matt Grimes, Brandon Thomas-Asante, Taiwo Awoniyi, Ephron Mason-Clark. DT: Frank Lampard.

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Fulham (4-2-3-1): Bernd Leno, Timothy Castagne, David Affengruber, Calvin Bassey, Antonee Robinson, Sander Berge, Joshua King, Shea Charles, Oscar Bobb, Gonzalo García, Alex Iwobi. DT: Álvaro Arbeloa.

Bajas y ausentes de Coventry y Fulham

Coventry:

  • Josh Eccles (golpe; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Luke Woolfenden (lesión de rodilla; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Aurèle Amenda (lesión en el gemelo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Kaine Kesler-Hayden (lesión isquiotibial)
  • Haji Wright (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Fulham:

  • Hugo Larsson (lesión en la ingle)
  • Ryan Sessegnon (expulsión; vuelve en 1 fecha)

La previa de Coventry y Fulham: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 24 de octubre
  • Hora: 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 16:00 de España
  • Historial: 4 cruces — Coventry ganó 2, Fulham ganó 1 y empataron 1
  • Último antecedente: 10/04/2022: Fulham 1-3 Coventry
  • Próximo partido de Coventry: vs. Sunderland, sábado 31 de octubre
  • Próximo partido de Fulham: vs. Aston Villa, sábado 31 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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