Fulham y Bournemouth se enfrentan este domingo 29 de noviembre en el Estadio Craven Cottage por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Fulham recibe a Bournemouth este domingo 29 de noviembre desde las 08:05 de México, 11:05 de Argentina, 15:05 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Fulham viene de empatar 1-1 con Man City y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos. Bournemouth viene de ganarle 2-0 a Nottingham Forest y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Fulham y Bournemouth

Fulham (4-2-3-1): Bernd Leno, Timothy Castagne, David Affengruber, Calvin Bassey, Antonee Robinson, Sander Berge, Joshua King, Shea Charles, Oscar Bobb, Rodrigo Muniz, Alex Iwobi. DT: Álvaro Arbeloa.

Bournemouth (4-2-3-1): Djordje Đ. Petrović, Adam Smith, James Hill, António Silva, Adrien Truffert, Tyler Adams, Justin Kluivert, Ryan Christie, Rayan, Evanilson, Marcus Tavernier. DT: Marco Rose.

Bajas y ausentes de Fulham y Bournemouth

Fulham:

Emile Smith Rowe (lesión de cadera; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Joachim Andersen (golpe; vuelve a mediados de diciembre de 2026)

Benjamin Lecomte (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a principios de julio de 2027)

Bournemouth:

Ben Doak (enfermedad)

Juanlu Sánchez (lesión de tobillo; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Alex Tóth (lesión isquiotibial; vuelve a principios de febrero de 2027)

Julián Araujo (lesión en el muslo; vuelve a fines de noviembre de 2026)

La previa de Fulham y Bournemouth: todo lo que hay que saber

Día: domingo 29 de noviembre

domingo 29 de noviembre Hora: 08:05 de México, 11:05 de Argentina, 15:05 de España

08:05 de México, 11:05 de Argentina, 15:05 de España Estadio: Estadio Craven Cottage

Estadio Craven Cottage Historial: 21 cruces — Fulham ganó 3, Bournemouth ganó 11 y empataron 7

21 cruces — Fulham ganó 3, Bournemouth ganó 11 y empataron 7 Último antecedente: 09/05/2026: Fulham 0-1 Bournemouth

09/05/2026: Fulham 0-1 Bournemouth Próximo partido de Fulham: vs. Tottenham, jueves 3 de diciembre

vs. Tottenham, jueves 3 de diciembre Próximo partido de Bournemouth: vs. Brighton, miércoles 2 de diciembre