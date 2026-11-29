Fulham recibe a Bournemouth este domingo 29 de noviembre desde las 08:05 de México, 11:05 de Argentina, 15:05 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
La actualidad de ambos equipos
Fulham viene de empatar 1-1 como visitante ante Man City. El equipo ocupa el puesto 17 con 11 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Newcastle.
Bournemouth ganó 2-1 como visitante ante Celta en la fecha anterior. Bournemouth está 7° en la tabla con 18 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Forest.
El historial entre Fulham y Bournemouth
Fulham y Bournemouth se enfrentaron 21 veces en los últimos años: 3 triunfos de Fulham, 11 de Bournemouth y 7 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|09/05/2026
|Fulham vs. Bournemouth
|0-1
|Premier League
|03/10/2025
|Bournemouth vs. Fulham
|3-1
|Premier League
|14/04/2025
|Bournemouth vs. Fulham
|1-0
|Premier League
|29/12/2024
|Fulham vs. Bournemouth
|2-2
|Premier League
|10/02/2024
|Fulham vs. Bournemouth
|3-1
|Premier League
|26/12/2023
|Bournemouth vs. Fulham
|3-0
|Premier League
|01/04/2023
|Bournemouth vs. Fulham
|2-1
|Premier League
|15/10/2022
|Fulham vs. Bournemouth
|2-2
|Premier League
|23/04/2022
|Bournemouth vs. Fulham
|1-1
|Championship
|03/12/2021
|Fulham vs. Bournemouth
|1-1
|Championship
Horario del partido
- México (CDMX): 08:05 hs
- Estados Unidos (ET): 09:05 hs
- Estados Unidos (PT): 06:05 hs
- Argentina: 11:05 hs
- Colombia: 09:05 hs
- Perú: 09:05 hs
- Chile: 11:05 hs
- España: 15:05 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max Mexico
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Everton vs. Liverpool
|Domingo 29 de noviembre
|06:00
|09:00
|13:00
|Sunderland vs. Tottenham
|Domingo 29 de noviembre
|08:05
|11:05
|15:05
|Crystal Palace vs. Hull
|Domingo 29 de noviembre
|08:05
|11:05
|15:05
|Brighton vs. Newcastle
|Domingo 29 de noviembre
|08:05
|11:05
|15:05
|Arsenal vs. Man City
|Domingo 29 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Fulham y Bournemouth se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Max Mexico.
- Fulham suma 11 puntos en el torneo.
- Bournemouth suma 18 puntos tras vencer a Celta, Forest y Ipswich.