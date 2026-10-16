Dónde ver EN VIVO Everton vs. Chelsea por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Everton y Chelsea se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Hill Dickinson Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Everton recibe a Chelsea este sábado 17 de octubre desde las 05:30 de México, 08:30 de Argentina, 13:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium. Apenas un punto separa a estos dos equipos en la tabla y eso dice bastante del arranque de ambos: ni Everton ni Chelsea terminaron de despegar, pero tampoco se quedaron atrás.

Un triunfo acá sirve para meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba antes de que la tabla empiece a tomar forma definitiva.

La actualidad de ambos equipos

El Everton llega con la tranquilidad de haber sumado de a tres en dos presentaciones seguidas antes del último tropiezo. Empató 2-2 de visitante ante Hull en la fecha pasada, después de ganarle 1-0 a Ipswich y 1-0 a Wolves, un andar que lo tiene quinto con 10 unidades en seis fechas.

El Chelsea viene de una goleada que le devolvió confianza: 5-1 de local contra Bournemouth tras dos presentaciones irregulares, una derrota 0-3 en campo de Brentford y un empate 2-2 ante Hull. Son sexto con los mismos 10 puntos que su rival de turno, así que el margen de error es parecido para los dos.

El historial entre Everton y Chelsea

El historial entre ambos tiene 184 capítulos y favorece claramente al Chelsea, que ganó 71 veces por 58 del Everton, con 56 empates en el medio. En goles también manda el Chelsea, 286 contra 258.

En los enfrentamientos más recientes hubo de todo: la última vez el Everton se impuso 3-0, pero antes el Chelsea había ganado dos veces seguidas por la mínima y antes de eso había una goleada 6-0 a favor de los de Londres. También hubo un 0-0 entre medio, así que la tendencia no es pareja para ningún lado en el corto plazo.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/03/2026 Everton vs. Chelsea 3-0 Premier League 13/12/2025 Chelsea vs. Everton 2-0 Premier League 26/04/2025 Chelsea vs. Everton 1-0 Premier League 22/12/2024 Everton vs. Chelsea 0-0 Premier League 15/04/2024 Chelsea vs. Everton 6-0 Premier League 10/12/2023 Everton vs. Chelsea 2-0 Premier League 18/03/2023 Chelsea vs. Everton 2-2 Premier League 06/08/2022 Everton vs. Chelsea 0-1 Premier League 01/05/2022 Everton vs. Chelsea 1-0 Premier League 16/12/2021 Chelsea vs. Everton 1-1 Premier League

Horario del partido

México (CDMX): 05:30 hs

05:30 hs Estados Unidos (ET): 07:30 hs

07:30 hs Estados Unidos (PT): 04:30 hs

04:30 hs Argentina: 08:30 hs

08:30 hs Colombia: 06:30 hs

06:30 hs Perú: 06:30 hs

06:30 hs Chile: 08:30 hs

08:30 hs España: 13:30 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Man City vs. Ipswich Town Sábado 17 de octubre 08:00 11:00 16:00 Fulham vs. Hull Sábado 17 de octubre 08:00 11:00 16:00 Brentford vs. Liverpool Sábado 17 de octubre 08:00 11:00 16:00 Newcastle vs. Aston Villa Sábado 17 de octubre 10:30 13:30 18:30 Leeds vs. Manchester United Domingo 18 de octubre 07:00 10:00 15:00 Brighton vs. Crystal Palace Domingo 18 de octubre 07:00 10:00 15:00 Bournemouth vs. Sunderland Domingo 18 de octubre 07:00 10:00 15:00 Nottingham Forest vs. Arsenal Domingo 18 de octubre 09:30 12:30 17:30 Tottenham vs. Coventry Lunes 19 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Everton y Chelsea se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League. El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico .

y . Everton suma 10 puntos en el torneo.

suma 10 puntos en el torneo. Chelsea suma 10 puntos en el torneo.