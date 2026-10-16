Dónde ver EN VIVO Everton vs. Chelsea por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Everton recibe a Chelsea este sábado 17 de octubre desde las 05:30 de México, 08:30 de Argentina, 13:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium. Apenas un punto separa a estos dos equipos en la tabla y eso dice bastante del arranque de ambos: ni Everton ni Chelsea terminaron de despegar, pero tampoco se quedaron atrás.
Un triunfo acá sirve para meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba antes de que la tabla empiece a tomar forma definitiva.
La actualidad de ambos equipos
El Everton llega con la tranquilidad de haber sumado de a tres en dos presentaciones seguidas antes del último tropiezo. Empató 2-2 de visitante ante Hull en la fecha pasada, después de ganarle 1-0 a Ipswich y 1-0 a Wolves, un andar que lo tiene quinto con 10 unidades en seis fechas.
El Chelsea viene de una goleada que le devolvió confianza: 5-1 de local contra Bournemouth tras dos presentaciones irregulares, una derrota 0-3 en campo de Brentford y un empate 2-2 ante Hull. Son sexto con los mismos 10 puntos que su rival de turno, así que el margen de error es parecido para los dos.
El historial entre Everton y Chelsea
El historial entre ambos tiene 184 capítulos y favorece claramente al Chelsea, que ganó 71 veces por 58 del Everton, con 56 empates en el medio. En goles también manda el Chelsea, 286 contra 258.
En los enfrentamientos más recientes hubo de todo: la última vez el Everton se impuso 3-0, pero antes el Chelsea había ganado dos veces seguidas por la mínima y antes de eso había una goleada 6-0 a favor de los de Londres. También hubo un 0-0 entre medio, así que la tendencia no es pareja para ningún lado en el corto plazo.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/03/2026
|Everton vs. Chelsea
|3-0
|Premier League
|13/12/2025
|Chelsea vs. Everton
|2-0
|Premier League
|26/04/2025
|Chelsea vs. Everton
|1-0
|Premier League
|22/12/2024
|Everton vs. Chelsea
|0-0
|Premier League
|15/04/2024
|Chelsea vs. Everton
|6-0
|Premier League
|10/12/2023
|Everton vs. Chelsea
|2-0
|Premier League
|18/03/2023
|Chelsea vs. Everton
|2-2
|Premier League
|06/08/2022
|Everton vs. Chelsea
|0-1
|Premier League
|01/05/2022
|Everton vs. Chelsea
|1-0
|Premier League
|16/12/2021
|Chelsea vs. Everton
|1-1
|Premier League
Horario del partido
- México (CDMX): 05:30 hs
- Estados Unidos (ET): 07:30 hs
- Estados Unidos (PT): 04:30 hs
- Argentina: 08:30 hs
- Colombia: 06:30 hs
- Perú: 06:30 hs
- Chile: 08:30 hs
- España: 13:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN1 Spain
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Man City vs. Ipswich Town
|Sábado 17 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Fulham vs. Hull
|Sábado 17 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Brentford vs. Liverpool
|Sábado 17 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Newcastle vs. Aston Villa
|Sábado 17 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Leeds vs. Manchester United
|Domingo 18 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Brighton vs. Crystal Palace
|Domingo 18 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Bournemouth vs. Sunderland
|Domingo 18 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Nottingham Forest vs. Arsenal
|Domingo 18 de octubre
|09:30
|12:30
|17:30
|Tottenham vs. Coventry
|Lunes 19 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Everton y Chelsea se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Everton suma 10 puntos en el torneo.
- Chelsea suma 10 puntos en el torneo.