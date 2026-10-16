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Dónde ver EN VIVO Everton vs. Chelsea por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Everton y Chelsea se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Hill Dickinson Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Everton vs. Chelsea, Premier League
Everton vs. Chelsea, Premier League

Everton recibe a Chelsea este sábado 17 de octubre desde las 05:30 de México, 08:30 de Argentina, 13:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium. Apenas un punto separa a estos dos equipos en la tabla y eso dice bastante del arranque de ambos: ni Everton ni Chelsea terminaron de despegar, pero tampoco se quedaron atrás.

Un triunfo acá sirve para meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba antes de que la tabla empiece a tomar forma definitiva.

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La actualidad de ambos equipos

El Everton llega con la tranquilidad de haber sumado de a tres en dos presentaciones seguidas antes del último tropiezo. Empató 2-2 de visitante ante Hull en la fecha pasada, después de ganarle 1-0 a Ipswich y 1-0 a Wolves, un andar que lo tiene quinto con 10 unidades en seis fechas.

El Chelsea viene de una goleada que le devolvió confianza: 5-1 de local contra Bournemouth tras dos presentaciones irregulares, una derrota 0-3 en campo de Brentford y un empate 2-2 ante Hull. Son sexto con los mismos 10 puntos que su rival de turno, así que el margen de error es parecido para los dos.

El historial entre Everton y Chelsea

El historial entre ambos tiene 184 capítulos y favorece claramente al Chelsea, que ganó 71 veces por 58 del Everton, con 56 empates en el medio. En goles también manda el Chelsea, 286 contra 258.

En los enfrentamientos más recientes hubo de todo: la última vez el Everton se impuso 3-0, pero antes el Chelsea había ganado dos veces seguidas por la mínima y antes de eso había una goleada 6-0 a favor de los de Londres. También hubo un 0-0 entre medio, así que la tendencia no es pareja para ningún lado en el corto plazo.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
21/03/2026Everton vs. Chelsea3-0Premier League
13/12/2025Chelsea vs. Everton2-0Premier League
26/04/2025Chelsea vs. Everton1-0Premier League
22/12/2024Everton vs. Chelsea0-0Premier League
15/04/2024Chelsea vs. Everton6-0Premier League
10/12/2023Everton vs. Chelsea2-0Premier League
18/03/2023Chelsea vs. Everton2-2Premier League
06/08/2022Everton vs. Chelsea0-1Premier League
01/05/2022Everton vs. Chelsea1-0Premier League
16/12/2021Chelsea vs. Everton1-1Premier League

Horario del partido

  • México (CDMX): 05:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 07:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 04:30 hs
  • Argentina: 08:30 hs
  • Colombia: 06:30 hs
  • Perú: 06:30 hs
  • Chile: 08:30 hs
  • España: 13:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Man City vs. Ipswich TownSábado 17 de octubre08:0011:0016:00
Fulham vs. HullSábado 17 de octubre08:0011:0016:00
Brentford vs. LiverpoolSábado 17 de octubre08:0011:0016:00
Newcastle vs. Aston VillaSábado 17 de octubre10:3013:3018:30
Leeds vs. Manchester UnitedDomingo 18 de octubre07:0010:0015:00
Brighton vs. Crystal PalaceDomingo 18 de octubre07:0010:0015:00
Bournemouth vs. SunderlandDomingo 18 de octubre07:0010:0015:00
Nottingham Forest vs. ArsenalDomingo 18 de octubre09:3012:3017:30
Tottenham vs. CoventryLunes 19 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Everton y Chelsea se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
  • Everton suma 10 puntos en el torneo.
  • Chelsea suma 10 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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