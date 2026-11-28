Everton recibe a Liverpool este domingo 29 de noviembre desde las 06:00 de México, 09:00 de Argentina, 13:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium. El derbi de Merseyside llega con el Liverpool lanzado y un Everton que necesita cortar la hemorragia después de la goleada que le hizo Brentford.
No hay título en juego a esta altura del año, pero para Everton significa frenar la caída libre y para Liverpool confirmar que el funcionamiento de las últimas semanas no fue casualidad.
La actualidad de ambos equipos
El Everton llega golpeado tras la derrota 0-4 ante Brentford, un resultado que corta de cuajo una racha positiva de dos triunfos seguidos. Está noveno con 16 puntos en 11 partidos, una posición cómoda en la tabla pero que puede quedar lejos si no reacciona rápido en el local.
El Liverpool, en cambio, llega entonado: viene de golear 3-0 al Club Brugge por Champions y antes había liquidado 4-0 al Manchester United. Marcha cuarto con 21 puntos y una producción ofensiva que no da respiro, con nueve goles en sus últimos tres compromisos entre todas las competiciones.
El historial entre Everton y Liverpool
El historial es amplísimo y favorece claramente al Liverpool: de 207 enfrentamientos, ganó 85 contra 54 del Everton, con 68 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda, con 291 tantos convertidos frente a los 224 del elenco azul.
En los cruces más recientes la tendencia se repite. El Liverpool se impuso en el último duelo de local 2-1 y también ganó el anterior enfrentamiento en Anfield por 1-0, aunque el Everton logró sacar un empate 2-2 en su casa en febrero de 2025.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|19/04/2026
|Everton vs. Liverpool
|1-2
|Premier League
|20/09/2025
|Liverpool vs. Everton
|2-1
|Premier League
|02/04/2025
|Liverpool vs. Everton
|1-0
|Premier League
|12/02/2025
|Everton vs. Liverpool
|2-2
|Premier League
|24/04/2024
|Everton vs. Liverpool
|2-0
|Premier League
|21/10/2023
|Liverpool vs. Everton
|2-0
|Premier League
|13/02/2023
|Liverpool vs. Everton
|2-0
|Premier League
|03/09/2022
|Everton vs. Liverpool
|0-0
|Premier League
|24/04/2022
|Liverpool vs. Everton
|2-0
|Premier League
|01/12/2021
|Everton vs. Liverpool
|1-4
|Premier League
Horario del partido
- México (CDMX): 06:00 hs
- Estados Unidos (ET): 07:00 hs
- Estados Unidos (PT): 04:00 hs
- Argentina: 09:00 hs
- Colombia: 07:00 hs
- Perú: 07:00 hs
- Chile: 09:00 hs
- España: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Sunderland vs. Tottenham
|Domingo 29 de noviembre
|08:05
|11:05
|15:05
|Fulham vs. Bournemouth
|Domingo 29 de noviembre
|08:05
|11:05
|15:05
|Crystal Palace vs. Hull
|Domingo 29 de noviembre
|08:05
|11:05
|15:05
|Brighton vs. Newcastle
|Domingo 29 de noviembre
|08:05
|11:05
|15:05
|Arsenal vs. Man City
|Domingo 29 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Everton y Liverpool se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Everton suma 16 puntos en el torneo.
- Liverpool suma 21 puntos tras vencer a Club Brugge, Man Utd y Palace.