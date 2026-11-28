Everton y Liverpool se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Hill Dickinson Stadium, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Everton recibe a Liverpool este domingo 29 de noviembre desde las 06:00 de México, 09:00 de Argentina, 13:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium. El derbi de Merseyside llega con el Liverpool lanzado y un Everton que necesita cortar la hemorragia después de la goleada que le hizo Brentford.

No hay título en juego a esta altura del año, pero para Everton significa frenar la caída libre y para Liverpool confirmar que el funcionamiento de las últimas semanas no fue casualidad.

La actualidad de ambos equipos

El Everton llega golpeado tras la derrota 0-4 ante Brentford, un resultado que corta de cuajo una racha positiva de dos triunfos seguidos. Está noveno con 16 puntos en 11 partidos, una posición cómoda en la tabla pero que puede quedar lejos si no reacciona rápido en el local.

El Liverpool, en cambio, llega entonado: viene de golear 3-0 al Club Brugge por Champions y antes había liquidado 4-0 al Manchester United. Marcha cuarto con 21 puntos y una producción ofensiva que no da respiro, con nueve goles en sus últimos tres compromisos entre todas las competiciones.

El historial entre Everton y Liverpool

El historial es amplísimo y favorece claramente al Liverpool: de 207 enfrentamientos, ganó 85 contra 54 del Everton, con 68 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda, con 291 tantos convertidos frente a los 224 del elenco azul.

En los cruces más recientes la tendencia se repite. El Liverpool se impuso en el último duelo de local 2-1 y también ganó el anterior enfrentamiento en Anfield por 1-0, aunque el Everton logró sacar un empate 2-2 en su casa en febrero de 2025.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 19/04/2026 Everton vs. Liverpool 1-2 Premier League 20/09/2025 Liverpool vs. Everton 2-1 Premier League 02/04/2025 Liverpool vs. Everton 1-0 Premier League 12/02/2025 Everton vs. Liverpool 2-2 Premier League 24/04/2024 Everton vs. Liverpool 2-0 Premier League 21/10/2023 Liverpool vs. Everton 2-0 Premier League 13/02/2023 Liverpool vs. Everton 2-0 Premier League 03/09/2022 Everton vs. Liverpool 0-0 Premier League 24/04/2022 Liverpool vs. Everton 2-0 Premier League 01/12/2021 Everton vs. Liverpool 1-4 Premier League

Horario del partido

México (CDMX): 06:00 hs

06:00 hs Estados Unidos (ET): 07:00 hs

07:00 hs Estados Unidos (PT): 04:00 hs

04:00 hs Argentina: 09:00 hs

09:00 hs Colombia: 07:00 hs

07:00 hs Perú: 07:00 hs

07:00 hs Chile: 09:00 hs

09:00 hs España: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Sunderland vs. Tottenham Domingo 29 de noviembre 08:05 11:05 15:05 Fulham vs. Bournemouth Domingo 29 de noviembre 08:05 11:05 15:05 Crystal Palace vs. Hull Domingo 29 de noviembre 08:05 11:05 15:05 Brighton vs. Newcastle Domingo 29 de noviembre 08:05 11:05 15:05 Arsenal vs. Man City Domingo 29 de noviembre 10:30 13:30 17:30

En síntesis

Everton y Liverpool se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League. El partido se transmitirá por FOX One y FOX+ .

y . Everton suma 16 puntos en el torneo.

suma 16 puntos en el torneo. Liverpool suma 21 puntos tras vencer a Club Brugge, Man Utd y Palace.