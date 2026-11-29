Everton y Liverpool se enfrentan este domingo 29 de noviembre en el Hill Dickinson Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Everton recibe a Liverpool este domingo 29 de noviembre desde las 06:00 de México, 09:00 de Argentina, 13:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium. Everton viene de caer 0-4 ante Brentford y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Liverpool viene de ganarle 4-0 a Manchester United y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Everton y Liverpool

Everton (4-2-3-1): Jordan Pickford, Jake O'Brien, Michael Keane, Jarrad Branthwaite, Vitaliy Mykolenko, Harrison Armstrong, Kiernan Dewsbury-Hall, James Garner, Merlin Roehl, Thierno Barry, Tyrique George. DT: David Moyes.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Ronald Araujo, Jérémy Jacquet, Virgil Van Dijk, Miloš Kerkez, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Alexis Mac Allister, Bradley Barcola, Alexander Isak, Rio Ngumoha. DT: Andoni Iraola.

Bajas y ausentes de Everton y Liverpool

Everton:

Sin bajas por lesión o suspensión.

Liverpool:

Ryan Gravenberch (lesión)

Cody Gakpo (lesión muscular; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Conor Bradley (lesión de rodilla)

Giovanni Leoni (rotura de ligamentos cruzados)

Amara Nallo (lesión en la pierna; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Hugo Ekitiké (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a principios de enero de 2027)

La previa de Everton y Liverpool: todo lo que hay que saber

Día: domingo 29 de noviembre

domingo 29 de noviembre Hora: 06:00 de México, 09:00 de Argentina, 13:00 de España

06:00 de México, 09:00 de Argentina, 13:00 de España Estadio: Hill Dickinson Stadium

Hill Dickinson Stadium Historial: 207 cruces — Everton ganó 54, Liverpool ganó 85 y empataron 68

207 cruces — Everton ganó 54, Liverpool ganó 85 y empataron 68 Último antecedente: 19/04/2026: Everton 1-2 Liverpool

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