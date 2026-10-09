Dónde ver EN VIVO Ipswich Town vs. Fulham por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

El sábado 10 de octubre, Ipswich Town recibe a un Fulham que todavía no encuentra su mejor nivel en esta Premier League. Ninguno de los dos llega sobrado de puntos, así que el que gane puede meterse en una zona más cómoda de la tabla.
Con apenas 6 y 2 puntos respectivamente, ambos necesitan sumar para empezar a despegar en la tabla. No es un partido de arriba, pero sí uno de esos que pesan para no quedar enganchado con los puestos de descenso.
Horario del partido
- México (CDMX): 08:00 hs
- Estados Unidos (ET): 10:00 hs
- Estados Unidos (PT): 07:00 hs
- Argentina: 11:00 hs
- Colombia: 09:00 hs
- Perú: 09:00 hs
- Chile: 11:00 hs
- España: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Tubi Mexico, FOX One
- Estados Unidos: Peacock, NBCSN
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN3 Spain, Movistar+
La actualidad de ambos equipos
Ipswich Town llega golpeado tras caer 0-1 de visitante ante Everton y, antes, un 2-4 como local frente a Arsenal que dejó dudas en la defensa. La única alegría reciente fue el 3-2 como visitante ante Palace, que demostró que el equipo puede hacer daño cuando encuentra espacios arriba.
Fulham, por su parte, viene de un empate 1-1 de local ante Manchester United que dejó sensaciones mixtas. Antes había ganado 3-2 como visitante ante West Ham y empatado 0-0 con Liverpool, una seguidilla que muestra a un equipo competitivo pero que todavía no logra traducir ese rendimiento en una racha de triunfos.
El historial entre Ipswich Town y Fulham
El historial entre ambos tiene a Fulham como el más ganador: se impuso en 9 de los 22 enfrentamientos, contra 7 victorias de Ipswich y 6 empates. La diferencia también se nota en los goles, con 42 para Fulham frente a 26 de Ipswich.
En los cruces más recientes la cosa estuvo pareja, con un empate 2-2 y otro 1-1 en los últimos dos antecedentes, aunque mirando un poco más atrás Fulham se quedó con varios triunfos claros, incluido un 4-1 en 2018.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|05/01/2025
|Fulham vs. Ipswich Town
|2-2
|Premier League
|31/08/2024
|Ipswich Town vs. Fulham
|1-1
|Premier League
|01/11/2023
|Ipswich Town vs. Fulham
|1-3
|League Cup
|16/09/2020
|Ipswich Town vs. Fulham
|0-1
|League Cup
|02/01/2018
|Fulham vs. Ipswich Town
|4-1
|Championship
|26/08/2017
|Ipswich Town vs. Fulham
|0-2
|Championship
|08/04/2017
|Fulham vs. Ipswich Town
|3-1
|Championship
|26/12/2016
|Ipswich Town vs. Fulham
|0-2
|Championship
|19/04/2016
|Ipswich Town vs. Fulham
|1-1
|Championship
|15/12/2015
|Fulham vs. Ipswich Town
|1-2
|Championship
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Arsenal vs. Leeds
|Sábado 10 de octubre
|05:30
|08:30
|13:30
|Sunderland vs. Brighton
|Sábado 10 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Chelsea vs. Bournemouth
|Sábado 10 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Aston Villa vs. Brentford
|Sábado 10 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Manchester United vs. Tottenham
|Sábado 10 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Hull vs. Everton
|Domingo 11 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Crystal Palace vs. Nottingham Forest
|Domingo 11 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Liverpool vs. Man City
|Domingo 11 de octubre
|09:30
|12:30
|17:30
|Coventry vs. Newcastle
|Lunes 12 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Ipswich Town y Fulham se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Tubi Mexico y FOX One.
- Ipswich Town suma 6 puntos en el torneo.
- Fulham suma 2 puntos en el torneo.