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Dónde ver EN VIVO Ipswich Town vs. Fulham por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

Ipswich Town y Fulham se enfrentan este sábado 10 de octubre, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Ipswich Town vs. Fulham, Premier League
Ipswich Town vs. Fulham, Premier League

El sábado 10 de octubre, Ipswich Town recibe a un Fulham que todavía no encuentra su mejor nivel en esta Premier League. Ninguno de los dos llega sobrado de puntos, así que el que gane puede meterse en una zona más cómoda de la tabla.

Con apenas 6 y 2 puntos respectivamente, ambos necesitan sumar para empezar a despegar en la tabla. No es un partido de arriba, pero sí uno de esos que pesan para no quedar enganchado con los puestos de descenso.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 08:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:00 hs
  • Argentina: 11:00 hs
  • Colombia: 09:00 hs
  • Perú: 09:00 hs
  • Chile: 11:00 hs
  • España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Ipswich Town llega golpeado tras caer 0-1 de visitante ante Everton y, antes, un 2-4 como local frente a Arsenal que dejó dudas en la defensa. La única alegría reciente fue el 3-2 como visitante ante Palace, que demostró que el equipo puede hacer daño cuando encuentra espacios arriba.

Fulham, por su parte, viene de un empate 1-1 de local ante Manchester United que dejó sensaciones mixtas. Antes había ganado 3-2 como visitante ante West Ham y empatado 0-0 con Liverpool, una seguidilla que muestra a un equipo competitivo pero que todavía no logra traducir ese rendimiento en una racha de triunfos.

El historial entre Ipswich Town y Fulham

El historial entre ambos tiene a Fulham como el más ganador: se impuso en 9 de los 22 enfrentamientos, contra 7 victorias de Ipswich y 6 empates. La diferencia también se nota en los goles, con 42 para Fulham frente a 26 de Ipswich.

En los cruces más recientes la cosa estuvo pareja, con un empate 2-2 y otro 1-1 en los últimos dos antecedentes, aunque mirando un poco más atrás Fulham se quedó con varios triunfos claros, incluido un 4-1 en 2018.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
05/01/2025Fulham vs. Ipswich Town2-2Premier League
31/08/2024Ipswich Town vs. Fulham1-1Premier League
01/11/2023Ipswich Town vs. Fulham1-3League Cup
16/09/2020Ipswich Town vs. Fulham0-1League Cup
02/01/2018Fulham vs. Ipswich Town4-1Championship
26/08/2017Ipswich Town vs. Fulham0-2Championship
08/04/2017Fulham vs. Ipswich Town3-1Championship
26/12/2016Ipswich Town vs. Fulham0-2Championship
19/04/2016Ipswich Town vs. Fulham1-1Championship
15/12/2015Fulham vs. Ipswich Town1-2Championship

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Arsenal vs. LeedsSábado 10 de octubre05:3008:3013:30
Sunderland vs. BrightonSábado 10 de octubre08:0011:0016:00
Chelsea vs. BournemouthSábado 10 de octubre08:0011:0016:00
Aston Villa vs. BrentfordSábado 10 de octubre08:0011:0016:00
Manchester United vs. TottenhamSábado 10 de octubre10:3013:3018:30
Hull vs. EvertonDomingo 11 de octubre07:0010:0015:00
Crystal Palace vs. Nottingham ForestDomingo 11 de octubre07:0010:0015:00
Liverpool vs. Man CityDomingo 11 de octubre09:3012:3017:30
Coventry vs. NewcastleLunes 12 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Ipswich Town y Fulham se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Tubi Mexico y FOX One.
  • Ipswich Town suma 6 puntos en el torneo.
  • Fulham suma 2 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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