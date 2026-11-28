Ipswich Town recibe a Aston Villa este sábado 28 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Portman Road Stadium. Ipswich necesita puntos como sea para empezar a despegarse del descenso, y justo le toca un rival que tampoco está para regalar nada. El Portman Road puede ser una buena oportunidad si el local aprovecha la floja racha visitante.
Para los dueños de casa es casi una final chica: cada partido que no suma los acerca más a la zona roja. Para el Aston Villa es la chance de cortar una seguidilla incómoda y mostrar que todavía puede pelear más arriba en la tabla.
La actualidad de ambos equipos
Ipswich Town llega golpeado y con la tabla pesando: 17° con 11 puntos en 11 fechas, viene de caer 0-2 como visitante ante el Spurs y antes había perdido también de local frente al Bournemouth. El único respiro reciente fue el empate 2-2 ante el Hull, pero la racha general es preocupante para un equipo que necesita reaccionar rápido si no quiere meterse más en problemas.
Aston Villa tampoco atraviesa su mejor momento, aunque su posición en la tabla (12° con 14 unidades) todavía le da margen. Viene de perder 0-1 ante Galatasaray y arrastra dos empates seguidos en Premier League, entre ellos un 4-4 con Manchester United que dice mucho de su fragilidad defensiva últimamente. Necesita ganar afuera para frenar la caída y recuperar confianza antes de que la tabla empiece a complicarse también para ellos.
El historial entre Ipswich Town y Aston Villa
El historial entre ambos tiene 47 antecedentes y una diferencia clara a favor del Aston Villa, que ganó 21 veces por 13 del Ipswich, con 13 empates en el medio. En goles también manda el Villa, con 71 contra 49.
Los últimos cruces, sin embargo, muestran más paridad: el más reciente terminó 1-1 y el anterior fue un 2-2, señal de que en el presente la historia no pesa tanto como antes.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/02/2025
|Aston Villa vs. Ipswich Town
|1-1
|Premier League
|29/09/2024
|Ipswich Town vs. Aston Villa
|2-2
|Premier League
|26/01/2019
|Aston Villa vs. Ipswich Town
|2-1
|Championship
|18/08/2018
|Ipswich Town vs. Aston Villa
|1-1
|Championship
|21/04/2018
|Ipswich Town vs. Aston Villa
|0-4
|Championship
|25/11/2017
|Aston Villa vs. Ipswich Town
|2-0
|Championship
|11/02/2017
|Aston Villa vs. Ipswich Town
|0-1
|Championship
|17/09/2016
|Ipswich Town vs. Aston Villa
|0-0
|Championship
|05/01/2013
|Aston Villa vs. Ipswich Town
|2-1
|FA Cup
|23/03/2002
|Ipswich Town vs. Aston Villa
|0-0
|Premier League
Horario del partido
- México (CDMX): 11:30 hs
- Estados Unidos (ET): 12:30 hs
- Estados Unidos (PT): 09:30 hs
- Argentina: 14:30 hs
- Colombia: 12:30 hs
- Perú: 12:30 hs
- Chile: 14:30 hs
- España: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, SiriusXM FC
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Manchester United vs. Brentford
|Sábado 28 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Leeds vs. Coventry
|Sábado 28 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Everton vs. Liverpool
|Domingo 29 de noviembre
|06:00
|09:00
|13:00
|Sunderland vs. Tottenham
|Domingo 29 de noviembre
|08:05
|11:05
|15:05
|Fulham vs. Bournemouth
|Domingo 29 de noviembre
|08:05
|11:05
|15:05
|Crystal Palace vs. Hull
|Domingo 29 de noviembre
|08:05
|11:05
|15:05
|Brighton vs. Newcastle
|Domingo 29 de noviembre
|08:05
|11:05
|15:05
|Arsenal vs. Man City
|Domingo 29 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Ipswich Town y Aston Villa se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Ipswich Town suma 11 puntos en el torneo.
- Aston Villa suma 14 puntos en el torneo.