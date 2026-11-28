Ipswich Town y Aston Villa se enfrentan este sábado 28 de noviembre, en el Portman Road Stadium, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Ipswich Town recibe a Aston Villa este sábado 28 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Portman Road Stadium. Ipswich necesita puntos como sea para empezar a despegarse del descenso, y justo le toca un rival que tampoco está para regalar nada. El Portman Road puede ser una buena oportunidad si el local aprovecha la floja racha visitante.

Para los dueños de casa es casi una final chica: cada partido que no suma los acerca más a la zona roja. Para el Aston Villa es la chance de cortar una seguidilla incómoda y mostrar que todavía puede pelear más arriba en la tabla.

La actualidad de ambos equipos

Ipswich Town llega golpeado y con la tabla pesando: 17° con 11 puntos en 11 fechas, viene de caer 0-2 como visitante ante el Spurs y antes había perdido también de local frente al Bournemouth. El único respiro reciente fue el empate 2-2 ante el Hull, pero la racha general es preocupante para un equipo que necesita reaccionar rápido si no quiere meterse más en problemas.

Aston Villa tampoco atraviesa su mejor momento, aunque su posición en la tabla (12° con 14 unidades) todavía le da margen. Viene de perder 0-1 ante Galatasaray y arrastra dos empates seguidos en Premier League, entre ellos un 4-4 con Manchester United que dice mucho de su fragilidad defensiva últimamente. Necesita ganar afuera para frenar la caída y recuperar confianza antes de que la tabla empiece a complicarse también para ellos.

El historial entre Ipswich Town y Aston Villa

El historial entre ambos tiene 47 antecedentes y una diferencia clara a favor del Aston Villa, que ganó 21 veces por 13 del Ipswich, con 13 empates en el medio. En goles también manda el Villa, con 71 contra 49.

Los últimos cruces, sin embargo, muestran más paridad: el más reciente terminó 1-1 y el anterior fue un 2-2, señal de que en el presente la historia no pesa tanto como antes.

Publicidad

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/02/2025 Aston Villa vs. Ipswich Town 1-1 Premier League 29/09/2024 Ipswich Town vs. Aston Villa 2-2 Premier League 26/01/2019 Aston Villa vs. Ipswich Town 2-1 Championship 18/08/2018 Ipswich Town vs. Aston Villa 1-1 Championship 21/04/2018 Ipswich Town vs. Aston Villa 0-4 Championship 25/11/2017 Aston Villa vs. Ipswich Town 2-0 Championship 11/02/2017 Aston Villa vs. Ipswich Town 0-1 Championship 17/09/2016 Ipswich Town vs. Aston Villa 0-0 Championship 05/01/2013 Aston Villa vs. Ipswich Town 2-1 FA Cup 23/03/2002 Ipswich Town vs. Aston Villa 0-0 Premier League

Horario del partido

México (CDMX): 11:30 hs

11:30 hs Estados Unidos (ET): 12:30 hs

12:30 hs Estados Unidos (PT): 09:30 hs

09:30 hs Argentina: 14:30 hs

14:30 hs Colombia: 12:30 hs

12:30 hs Perú: 12:30 hs

12:30 hs Chile: 14:30 hs

14:30 hs España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Manchester United vs. Brentford Sábado 28 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Leeds vs. Coventry Sábado 28 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Everton vs. Liverpool Domingo 29 de noviembre 06:00 09:00 13:00 Sunderland vs. Tottenham Domingo 29 de noviembre 08:05 11:05 15:05 Fulham vs. Bournemouth Domingo 29 de noviembre 08:05 11:05 15:05 Crystal Palace vs. Hull Domingo 29 de noviembre 08:05 11:05 15:05 Brighton vs. Newcastle Domingo 29 de noviembre 08:05 11:05 15:05 Arsenal vs. Man City Domingo 29 de noviembre 10:30 13:30 17:30

En síntesis

Ipswich Town y Aston Villa se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League. El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico .

y . Ipswich Town suma 11 puntos en el torneo.

suma 11 puntos en el torneo. Aston Villa suma 14 puntos en el torneo.