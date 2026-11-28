Ipswich Town y Aston Villa se enfrentan este sábado 28 de noviembre en el Portman Road Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Ipswich Town recibe a Aston Villa este sábado 28 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Portman Road Stadium. Ipswich Town viene de caer 0-2 ante Tottenham y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Aston Villa viene de empatar 0-0 con Sunderland y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Ipswich Town y Aston Villa

Ipswich Town (4-2-3-1): Christian Walton, Abdoul Ouattara, Issa Diop, Dara O'Shea, Leif Davis, Saša Lukić, Julio Enciso, Exequiel Palacios, Abdul Fatawu, Emersonn, Daizen Maeda. DT: Gary O’Neill.

Aston Villa (4-2-3-1): Zion Suzuki, Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen, Boubacar Kamara, John McGinn, Leon Goretzka, Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson, Johan Manzambi. DT: Unai Emery.

Bajas y ausentes de Ipswich Town y Aston Villa

Ipswich Town:

Sin bajas por lesión o suspensión.

Aston Villa:

Matteo Ruggeri (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de diciembre de 2026)

Amadou Onana (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de abril de 2027)

La previa de Ipswich Town y Aston Villa: todo lo que hay que saber

Día: sábado 28 de noviembre

sábado 28 de noviembre Hora: 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España

11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España Estadio: Portman Road Stadium

Portman Road Stadium Historial: 47 cruces — Ipswich Town ganó 13, Aston Villa ganó 21 y empataron 13

47 cruces — Ipswich Town ganó 13, Aston Villa ganó 21 y empataron 13 Último antecedente: 15/02/2025: Aston Villa 1-1 Ipswich Town

15/02/2025: Aston Villa 1-1 Ipswich Town Próximo partido de Ipswich Town: vs. Coventry, martes 1 de diciembre

vs. Coventry, martes 1 de diciembre Próximo partido de Aston Villa: vs. Everton, miércoles 2 de diciembre