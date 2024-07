Desde la salida de Félix Sánchez, en la Selección de Ecuador hay desfile de rumores para el puesto de nuevo entrenador y este miércoles hay la sorpresa del posible regreso de un ex técnico del combinado nacional: Gustavo Alfaro.

La información la hizo eco Roberto Bonafont, ante esto desde Costa Rica dijeron: “Que lo vengan a buscar si quieren, pero él tiene contrato vigente”. Alfaro viene de caer eliminado de la Copa América con los ‘Ticos’.

Lo llamativo es que Gustavo Alfaro ya estuvo a cargo de la Selección de Ecuador hasta diciembre 2022. Clasificó a la Tri a la Copa del Mundo de Qatar pero recibió críticas por su juego y ahora se encuentra en demanda contra FEF por supuestos valores impagos, incluyendo cruce de declaraciones.

En horas recientes trascendió que hay otro combinado nacional CONMEBOL interesado en el argentino. La Selección de Paraguay despidió a Daniel Garnero y quieren a Alfaro al frente.

Gustavo Alfaro en Qatar 2022. Foto: Getty.

Jugadores de Ecuador no querían volver a la Selección

“Tuvimos casos puntuales de jugadores que no querían estar en la Selección de Ecuador, no entendimos cómo había jugadores que no querían volver más a defender a su país. Tuvimos esas batallas y las ganamos y ahora los jugadores son hinchas de Ecuador”, detalló que había elementos que no querían volver al combinado nacional.

La pugna actual entre Gustavo Alfaro y la FEF

Actualemente hay un proceso legal entre Gustavo Alfaro y la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El DT reclama más de 3 millones de dólares como deuda mientras que la FEF reconoce casi 2 millones.