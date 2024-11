Piero Hincapié recibió la tarjeta roja en el partido de Ecuador contra Colombia en una jugada muy polémica, en la que el VAR no intervino. Aunque el ecuatoriano reclamó que no lo tocó, el central no cambió su decisión y ahora el tricolor se enfrenta a una importante sanción.

Según el reglamento disciplinario de la Conmebol, ahora Piero Hincapié se termina enfrentando a una posible sanción de 1 partido, como mínimo. Sin embargo, aún no se confirma el castigo para el ecuatoriano y este puede variar según la “dureza” de la infracción.

Entonces, si finalmente Piero Hincapié recibe la sanción de un partido el jugador ecuatoriano no estaría en el duelo ante Venezuela , en marzo. Posteriormente, el equipo nacional tendrá que viajar para enfrentar a Chile, en el cual sí estaría el central.

Con esta baja también se abre una ventana en el once de Ecuador, donde Beccacece deberá buscar variantes. Si ya recupera a Ángelo Preciado, finalmente podrá mover en esa posición a Joel Ordóñez, central, al cual vino ocupando de lateral.

Piero Hincapié fue expulsado en el partido de Ecuador vs Colombia. (Foto: Imago)

Se espera que sea cual sea la sanción que se le ponga a Piero Hincapié, el central sí sea convocado para jugar en marzo, salvo que esté lesionado. Este llamado también sería para que el jugador pueda cumplir con la sanción y esté disponible lo más pronto posible.

Los próximos dos partidos de la Selección de Ecuador en Eliminatorias

A la Selección de Ecuador le vienen dos partidos que pueden certificar su pase al mundial de 2026. El equipo nacional jugará los siguientes encuentros en marzo de 2025:

Ecuador vs Venezuela

Chile vs Ecuador

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias

