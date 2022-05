El conflicto por la invasión rusa a Ucrania sigue generando problemas. En todos los sentidos. Y uno, claro, es el deporte. Más específicamente el tenis, donde los tenistas rusos y bielorrusos se vieron afectados por el conflicto armado: por caso, en Wimbledon no pueden presentarse a jugar.

Daniil Medvedev, vigente número 2 del mundo, en una entrevista con el diario suizo Tribune de Geneve, expresó su preocupación por la prohibición que pesa sobre deportistas que nada tienen que ver con una decisión ajena a ellos que los puso en medio de una situación generada por una guerra desatada por Vladimir Putin y su séquito de acólitos rusos. “Por un lado, puedo entenderlo y, por otro, lo encuentro injusto. Ésta es una situación delicada porque sienta un precedente y coloca a otras competiciones deportivas en una posición incómoda. ¿Dónde está la línea? ¿Cuáles son las reglas que deberían conducir a una posible exclusión?”, dijo Medvedev. Y añadió: “Si tengo la oportunidad de jugar finalmente en Wimbledon estaría encantado y si no puedo, lo aceptaré”.

El actual campeón del US Open, en su edición 2021, sostuvo que los tenistas son "considerados por ley como autónomos y actualmente en el Reino Unido, los trabajadores autónomos rusos tienen derecho a trabajar".

Alejado hace unas semanas por una hernia, Medvedev afirmó que estaba motivado para jugar en Roland Garros, dado que “noto que estoy volviendo a los buenos hábitos y me entreno duro”, contó.

Este año, el torneo más longevo del mundo, que arranca el próximo 27 de junio, no podrá contar con la presencia de varios de los mejores tenistas, femeninos y masculinos del circuito, dada la ratificación confirmada hace unos días por Ian Hewitt, presidente del All England Lawn Tennis and Croquet Club, quien ratificó la prohibición impuesta a los jugadores rusos y bielorrusos para dejar en claro que están alineados a la decisión gubernamental. Esto obedece a la sanción impuesta a ambos países tras la invasión de Rusia a Ucrania, que comenzó el pasado 24 de febrero.

Por eso, la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) informó que está dispuesta a boicotear Wimbledon para convertirlo en un mero torneo de exhibición con una bolsa de premios de más de 40 millones de dólares. Supeditado al pedido de los jugadores, la ATP está en contra de la negativa del torneo de prohibir la participación de jugadores rusos y bielorrusos, incluidas estrellas como Daniil Medvedev, Andrey Rublev y Aryna Sabalenka.

La lista de tenistas rusos y bielorrusos que no podrán jugar en Wimbledon 2022:

Daniil Medvedev - 2º ranking ATP

Andrey Rublev - 7º ranking ATP

Karen Khachanov - 24º ranking ATP

Aslan Karatsev - 35º ranking ATP

Ilya Ivashka - 50º ranking ATP

Roman Safiullin - 148º ranking ATP

Egor Gerasimov - 155º ranking ATP

Pavel Kotov - 165º ranking ATP

Aryna Sabalenka - 8º ranking WTA

Anastasía Pavliuchénkova - 20º ranking WTA

Victoria Azarenka - 16º ranking WTA

Daria Kasatkina - 23º ranking WTA

Veronica Kudermetova - 28º ranking WTA

Ludmila Samsonova - 25º ranking WTA

Ekaterina Alexandrova - 31º ranking WTA

Aliaksandra Sasnovich - 50º ranking WTA

Varvara Gracheva - 73º ranking WTA

Anna Kalinskaya - 75º ranking WTA

Kamilla Rakhimova - 95º ranking WTA

Vera Zvonareva - 100º ranking WTA

Vitalia Diatchenko - 116º ranking WTA

Anastasia Potapova - 122º ranking WTA

Anna Blinkova - 136º ranking WTA

Elina Avanesyan - 145º ranking WTA

Anastasia Gasanova - 152º ranking WTA

Anastasia Tikhonova - 176º ranking WTA

Olga Govortsova - 177º ranking WTA

Valeria Savinykh - 179º ranking WTA

Marina Melnikova - 182º ranking WTA

Cambio reglamentario para Wimbledon 2022:

Con el antecedente de Wimbledon 2010, cuando el estadounidense John Isner y el francés Nicolas Mahut jugaron durante 11h06m, a lo largo de tres días, en la cancha 18 del All England Club en el triunfo de Isner por 6-4, 3-6, 6-7 (7), 7-6 (3) y 70-68, el Circuito tomó medidas.

Con ese y otros ejemplos, desde el Abierto de Australia 2022, incluye a los cuatro Grand Slam (Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open), la definición del quinto set tendrá un tie-break final cuando se alcance la paridad de games 6-6: un desempate a 10 puntos, con diferencia de dos.