Wimbledon confirma el veto a los rusos pero dejará jugar a los no vacunados

El Abierto de tenis inglés mantiene el pedido del Gobierno y no dejará a los rusos y bielorrusos ser parte del emblemático torneo; asimismo, le dio el permiso a los no vacunados con el Covid-19 estar en el All England, con Novak Djokovic a la cabeza.