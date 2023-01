Novak Djokovic comenzó el 2023 sin ser el número uno del mundo. De esta manera, en la previa al Australian Open, te contamos qué ranking está ocupando y todos los detalles.

Cabe recordar que, en la temporada pasada, Nole no pudo participar en muchos torneos por no tener las vacunas contra el Covid-19. Sin embargo, pese a que posiblemente sufra algunas limitaciones este año, podrá jugar el primer Grand Slam, cosa que no pudo en 2022.

+¿Qué ranking tiene Djokovic EN VIVO?

+¿Cuál es el próximo torneo que jugará Novak Djokovic?

Tras haber comenzado el año en el ATP 250 de Adelaida, Djokovic volverá a jugar el Australian Open, certamen que gano en nueve ocasiones. En esta ocasión, no defiende puntos, por lo que podrá subir varias posiciones.