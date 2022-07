Novak Djokovic no pudo disputar el Australian Open 2022, donde defendía el título de campeón, debido a no estar vacunado contra el Covid-19. El serbio ya dejó en claro su postura de no hacerlo y, ante eso, su presencia en los diferentes torneos dependerá de cada país. Ante esto, te contamos si podrá jugar el US Open, último Grand Slam del año.

Novak Djokovic en Grand Slams en 2022

Australian Open : no lo disputó

: no lo disputó Roland Garros : cuartos de final

: cuartos de final Wimbledon: campeón

+¿Podrá Djokovic jugar el US Open?

Por lo pronto, pese a diferentes versiones, no está confirmado que se puede ingresar a los Estados Unidos sin haber sido vacunado contra el Coronavirus. Debido a esto, al ser consultado, el reciente campeón de Wimbledon dijo: "Descansaré y esperaré si llegan buenas noticias desde Estados Unidos, porque realmente me encantaría ir. Me gustaría jugar un par de torneos antes del US Open. Si eso no sucede, entonces tengo que ver cómo será el calendario".

Además, dejó en claro: "Para ser honesto, dudo que vaya a jugar torneos para buscar puntos. Podría jugar también la Laver Cup, la Copa Davis, ... Ya iremos viendo"