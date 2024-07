Ídolo contra el máximo referente del torneo, nueva vs. vieja generación, pasado vs. futuro. Francia y Portugal se alistan para un partidazo en la Eurocopa y con nombres puntuales marcando la previa. Esta, más que alrededor de los grandes elogios de Kylian Mbappé a Cristiano Ronaldo antes de la batalla del Volksparkstadion de Hamburgo. El delantero del Real Madrid se deshace en aplausos a su ídolo.

Francia llega después de vencer por la mínima a Bélgica. Una selección gala que no termina de explotara arriba a Hamburgo para buscar el único título que le falta a esta generación. Apenas un gol y de penalti han recibido antes de medirse con una Portugal en horas de dudas igualmente. Cristiano Ronaldo, quien viene de lágrimas y festejos ante Eslovenia en los octavos de final de la Eurocopa, presente en las palabras de Mbappé que pide a gritos no subestimar al goleador histórico del torneo.

“Todo el mundo sabe mi admiración por él. Con el tiempo, tuve la oportunidad de conocerlo y hablar con él. Seguimos en contacto, sigue mis novedades. Seguirá siendo una leyenda del fútbol…No le tengo envidia, haré mi propio camino”, declaraba en las últimas horas el delantero francés. Mbappé nunca ha ocultado su admiración por un Cristiano Ronaldo que marcó las paredes de su cuarto como niño con diversos posters y fotos icónicas. Esta noche buscarán un lugar ante el vencedor de España vs. Alemania.

Pero Mbappé también avisó no solo mirar a CR7. Pese al bajón general de Portugal, Kylian Lotin espera un duro encuentro ante un equipo que ya ha sacado de sus casillas a Francia en un pasado no muy lejano. Medirse con su máximo ícono, motivación total para el nuevo jugador del Real Madrid: “Es muy peligroso desconfiar de un solo jugador. Rafael Leão, este tipo es un peligro. Bruno Fernandes también es un peligro. Mis compañeros del PSG son peligros. Si descuidamos a un gran jugador, generalmente pagaremos el precio”.

Se viene un nuevo enfrentamiento entre Mbappé y CR7: IMAGO

Francia buscará revancha. Sigue más que presente la victoria de Portugal por tierras galas en la final de la Eurocopa del 2016. Aquella lesión de CR7 en el inicio del choque por el Stade de France no impidió ese mítico tanto de Eder al minuto 109. Fue la primera edición ganada por la Seleção, así como un golpe en el corazón del equipo que con Didier Deschamps buscará venganza en Hamburgo. Dia de partidazos en Alemania.

¡Mbappé nunca le ha ganado a CR7!

Se viene el quinto enfrentamiento entre ambos. A nivel de clubes CR7 se impone con dos victorias con Real Madrid y ante PSG. Fue en los octavos de final de la Champions 2017/2018. 3-1 en el Bernabéu y 1-2 en Francia con hasta tres goles de Cristiano marcaron dicha eliminatoria. ¿Y en selecciones? Un 0-0 en la Nations League 2020/2021 y un 2-2 en la pasada Eurocopa.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Eurocopa?

Hoy y mañana quedarán definidas las llaves antes de Berlín. 9 y 10 de julio son las fechas elegidas por UEFA para las semifinales de la Eurocopa. Alemania vs. España, Portugal vs. Francia, Países Bajos vs. Turquía e Inglaterra vs. Suiza, los platos fuertes antes de los últimos tres partidos del torneo.