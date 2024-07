La Selección de Ecuador peleó hasta el final y estuvo cerca de las semifinales de la Copa América, sin embargo en los penales cayó derrotado y ya hay las primeras reacciones. Tras el partido uno de los titulares de la Tri puso en duda su continuidad.

“Es muy doloroso. Pateé como siempre he pateado. Vi muy poco, sufrí demasiado de no poder estar ahí. No sé que vaya a pasar de aquí conmigo adelante con la selección”, dijo en zona mixta en charlas con DSports dando a entender que este pudo ser su último partido con la Selección de Ecuador.

Enner Valencia tuvo la inmejorable opción de marcar a Argentina a los 62′ cuando se pitó un penal a favor de Ecuador sin embargo tras una floja definición el balón se estrelló en el poste.

En los penales Valencia no fue al cobro luego de que Félix Sánchez Bas lo haya reemplazado sobre el cierre del segundo tiempo. En el partido abridor Valencia salió expulsado por una imprudente patada vs. Venezuela.

Ecuador – Argentina, penal fallado de Enner Valencia. Copa América 2024. Foto: IMAGO.

¿Cuáles son los horarios y canales de transmisión de la Copa América USA 2024?

Ecuador vs. Venezuela, junio 22, 17h00 local. (DSports, Ecuavisa, El Canal del Fútbol)

(DSports, Ecuavisa, El Canal del Fútbol) Ecuador vs. Jamaica, junio 26, 17h00 local. (DSports, Ecuavisa, El Canal del Fútbol)

(DSports, Ecuavisa, El Canal del Fútbol) México vs. Ecuador, junio 30, 19h00 local. (DSports, Ecuavisa, El Canal del Fútbol)

¿Dónde ver la Copa América USA 2024? Horarios y canales

Los aficionados ecuatorianos podrán ver toda la Copa América USA 2024 en DSports y El Canal del Fútbol. Mientras que en Ecuavisa podrán todos los partidos de la Selección de Ecuador y ciertos encuentros como la final y otros que se irán revelando a lo largo del torneo.