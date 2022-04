Queda muy poco tiempo para lo que va a ser un encuentro más que interesante en el certamen, donde la 33° jornada por La Liga de España tendrá a Atlético Madrid enfrentándose contra el Granada. Dicho encuentro será este miércoles 20 de abril, desde el Estadio Wanda Metropolitano, sumado a que se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO de DirecTV Sports hacia Sudamérica (salvo Brasil, Bolivia y Paraguay).

+Mira el MINUTO a MINUTO entre Atlético Madrid y Granada

Pasando por el plano local, el "Aleti" viene de ganarle a Espanyol por 2-1 en una marca positiva de siete triunfos en los últimos ocho cotejos de Liga afrontados. Con la presencia de los argentinos Ángel Correa, Rodrigo De Paul, mientras se recupera el mexicano Héctor Herrera, mas los uruguayos José María Giménez y Luis Suárez, los comandados por el albiceleste Diego Simeone están cuartos con 60 unidades, a 15 de su archirrival el Real, puntero del torneo, con 18 en juego.

Nos metemos en la situación visitante, con unos "Nazaríes" que tienen tres cotejos sin ganar producto de un empate con dos derrotas, siendo la goleada 4-1 padecida ante Levante la más cercana a nivel resultados. Ante ello, quienes son liderados por Robert Moreno, que cuentan en sus filas con los colombianos Santiago Arias, Neyder Lozano, Carlos Bacca, Luis Suárez, mas el peruano Luis Abram y el venezolano Darwin Machís marchan 18° sumando 29 puntos, a dos de Cádiz como el más cercano para salir de la zona roja.

En el choque de la presente temporada, Granada se impuso por 2-1 con goles de Darwin Machís y Jorge Molina, que dieron vuelta la apertura previa de João Félix. Atlético triunfó por última vez el 13 de febrero del 2021, en otro 2-1 pero por tantos de Marcos Llorente, Ángel Correa y el empate parcial de Yangel Herrera. Aunque el "Colchonero" no supera a su rival de turno en el Wanda desde el 27 de septiembre del 2020, en la goleada 6-1 gestada por el doblete de Luis Suárez, Diego Costa, Correa, Félix, Llorente y el descuento de Molina.

+El último choque entre Granada y Atlético

Atlético Madrid vs. Granada: ¿cuándo y dónde ver el partido por La Liga de España?

El partido Atlético Madrid vs. Granada se llevará a cabo este miércoles 20 de abril, con sede en el Estadio Wnada, por la jornada 33 de La Liga de España.

Horario y TV por país:

Argentina: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 14:00 horas por ESPN 4 y Star+

Uruguay: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Chile: 13:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 13:00 horas - Sin TV confirmada

Bolivia: 13:00 horas - Sin TV confirmada

Venezuela: 13:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 12:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 12:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 12:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 12:00 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 10:00 horas PT y 13:00 horas ET por ESPN+

España: 17:00 horas por M+ LaLiga (M46 O110), M+ LaLiga 2 (M48 O117) y LaLiga TV Bar