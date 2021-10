Barcelona vs. Real Madrid: ¿Cuántos 'Pasillos' se han hecho entre ambos?

Se viene el desarrollo del Clásico de España y el mundo que protagonizan Barcelona y Real Madrid. El partido correspondiente a la décima jornada de La Liga comprende muchos hechos trascendentes de una rivalidad de más de 100 años. En este caso, repasaremos cuántas veces uno u otro equipo ejerció el "pasillo" debido al campeonato que el cuadro de turno conquistó de forma previa al duelo.

Cabe resaltar que el partido del domingo 24 de octubre se podrá mirar EN VIVO por ESPN+ de forma exclusiva para Estados Unidos. Aunque desde Sudamérica lo transmitirá ESPN (excepto Brasil) y Star+, en tanto que en México lo hará SKY Sports. Además, será televisado hacia España vía Movistar LaLiga, Movistar LaLiga UHD, Movistar LaLiga 1, Movistar LaLiga 2 y LaLiga TV Bar.

El gesto deportivo para homenajear al campeón comenzó a instalarse en el fútbol de España en la década de los años '70, cuando el Athletic Club de Bilbao lo realizó para el campeón de la liga 1969-70, Atlético Madrid. Dicho partido se jugó por los octavos de final de la Copa del Rey el 17 de mayo de hace 51 años atrás, sabiendo que el "Colchonero" conquistó el título liguero por tan solo un punto por encima de los vascos

En total, fueron tres pasillos los que realizaron. El primero de todos fue el 1° de mayo de 1988, cuando en el Camp Nou el Barcelona rindió ese tributo a un madrileño que conquistó con holgura el tercero de los cinco campeonatos en fila comprendidos entre 1986 y 1990. Mientras que el segundo fue el 8 de junio de 1991, donde Real Madrid ejercía la localía y bajo una silbatina general del Estadio Santiago Bernabeu decidieron homenajear a los campeones culés, quienes desde dicho año hasta 1994 lograron encadenar cuatro primeros puestos en fila.

¿Cuál es el más reciente? El día 7 de mayo del 2008, nuevamente con el Bernabeu como epicentro, en este caso contó con el Barcelona del por entonces entrenador de Países Bajos, Frank Rijkaard (quien también formó parte del mismo aplaudiendo a los campeones), con el gesto hacia la "Casa Blanca", que alzó el trofeo la jornada anterior contra Osasuna.con el técnico holandés esperando también para aplaudir, homenajeó a los blancos, quienes llegaban a la cita como ganadores de la Liga tras haber certificado el campeonato ante Osasuna la jornada anterior.

¿En qué momento ambos no hicieron el pasillo? La polémica se instaló y tiene fecha reciente. El 23 de diciembre del 2017, el cuadro catalán evitó ejercer el reconocimiento a quienes arribaban como campeones del Mundial de Clubes, la razón fue que no ejercían ese reconocimiento a un equipo que ganó el certamen donde ambos no habían participado. El partido se jugó en el Santiago Bernabeu.

Y la última de todas aconteció el 6 de mayo del 2018, cuando Real Madrid decidió no hacer el pasillo pese a que los blaugranas se habian consagrado campeones de La Liga. Esto fue una especie de "venganza" que los comandados por Zinedine Zidane ejercieron por lo acontecido el año pasado, donde el francés también era el entrenador de ese entonces y quien dejó en claro en conferencia de prensa que "El Barcelona lo rompió. Ya no existe la tradición".