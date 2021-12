Real Madrid se prepara para los próximos mercados de fichajes. Hay varios nombres que apuntan a salir de la Casa Blanca en los próximos meses y uno de ellos es Isco. El jugador cada vez cuenta menos en el equipo blanco y acaba su contrato en el año 2022, por lo que deben buscarle salida.

Isco ha sido uno de los jugadores que más se ha devaluado de esa generación de Real Madrid que consiguió las 4 Champions League en 5 años. Fue aproximadamente en 2018, con la salida de Julen Lopetegui, que el español empezó a ver una caída drástica en sus minutos de juego.

Ahora el futbolista entra en sus últimos meses de contrato y la situación parece bastante clara. El jugador quiere ver minutos de juego, por lo que buscará cambiar de aires. Ante esta decisión, la Casa Blanca intentaría darle salida en el mes de enero, ya que al final de la temporada se marcharía gratis.

El gran problema

Isco desea dejar Real Madrid y el club no lo impedirá. Parece la situación ideal para que el volante ingrese al mercado de fichajes. No obstante, ABC asegura que este no tiene ninguna oferta satisfactoria sobre la mesa. Esto complica su salida en el mercado de invierno, que inicia oficialmente en solo unos días.

De este modo, si quiere llegar al final de la campaña con algún club interesado en su ficha, deberá aprovechar los pocos minutos de juego que le permita Carlo Ancelotti. Isco deberá mostrar su mejor versión en la Copa del Rey, competición en la que probablemente sea tomado en cuenta.