Cristiano Ronaldo posteó en redes por sus goles a Arsenal y Aubameyang le dio like

Este jueves 2 de diciembre quedará en la historia Cristiano Ronaldo, debido a que tras un doblete frente a Arsenal y jugando para su querido Manchester United, gritó 800 goles en su carrera deportiva. Fue una mágica noche, que hasta fue celebrada por sus rivales.

Y es que cuando la situación parecía estar complicada para los Red Devils, dirigidos interinamente por el mediocampista Michael Carrick, apareció el luso una anotación que los catapultó a la victoria; precisamente, esa diana fue la número 800 de su tiempo como jugador profesional.

El caso es que luego de su pletórico partido, el nacido en la Isla de Madeira, compartió una galería de fotografías en su cuenta de Instagram en las que mostraba su felicidad por la victoria de su equipo y por el récord personal que logró ante los Gunners.

“Nuestras mentes ya están puestas en el próximo juego, ¡no hay tiempo para celebrar! La victoria de hoy fue muy importante para volver a la pista, pero aún queda un largo camino por recorrer hasta que lleguemos a nuestro destino ... ¡Felicidades a todos mis compañeros de equipo, gran espíritu esta noche! Y un agradecimiento muy especial a nuestros seguidores, no podríamos haberlo hecho sin ustedes”, fue el mensaje del portugués en redes.

Sin embargo, lo particular se dio cuando recibió un like de Pierre Emerick Aubameyang, capitán de Arsenal y jugador que fue derrotado en el Teatro de los Sueños. Sin embargo, todo fue un mal entendido porque minutos después le quitó el me gusta a la publicación de CR7.