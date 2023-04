¿Hay gol de visitante en Manchester City vs. Bayern Munich por la Champions League 2023?

En el marco del duelo de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, se enfrentarán Manchester City y Bayern Munich, en un partido a disputarse este martes 11 de abril, en el Etihad Stadium. A la espera de la apertura de la serie, repasa qué marca el reglamento respecto al criterio de desempate del encuentro que irá por Star+.

+ ¿Hay gol de visitante en Manchester City vs. Bayern Munich por la Champions League?

A diferencia de otras ediciones, la regla del "gol de visitante" no se encuentra vigente en esta Champions League, de la misma manera en que no rige en el resto de los torneos regulados por UEFA.

De este modo, si la serie termina igualada se irá automáticamente a un alargue de treinta minutos y de persistir el empate, a penales, sin importar cuántos goles haya hecho cada uno fuera de casa.

+ ¿Contra quién juega el ganador de Manchester City vs. Bayern Munich en la Champions League?

El vencedor de esta serie se verá las caras ante el vencedor de Real Madrid vs. Chelsea, el otro duelo de esta llave de los cuartos de final. En el otro sector del cuadro, están Milan vs. Nápoli y Benfica vs. Inter.

