Antonio Rudiger es el nombre que más suena en Londres por estos días. El central del Chelsea sigue sin renovar su contrato con un equipo que empieza a sentirse cada vez más lejos de un acuerdo con el zaguero de moda en Europa. Desde Inglaterra aseguran que rechazará al PSG a la espera de otro gigante.

El alemán se ha convertido en el principal objetivo de la dirigencia Blue hasta finales de temporada. El contrato de Rudiger ha entrado en un punto de no retorno para un Chelsea que ya sabe que la continuidad del 2 no depende de los millones de Abramovic o de los deseos de Tuchel. Solo la voluntad del Kaiser hará que siga o no ligado a Stamford Bridge.

The Sun afirma que Chelsea continúa intentando acercarse a esas millonarias peticiones de su defensa, aunque todavía se encuentran lejos de alcanzar los 20 millones por temporada que ha solicitado Rudiger a la dirigencia en las últimas semanas. PSG le ofrece 10, pero el zaguero espera todavía por una oferta para llegar a lo más alto de este deporte.

Dos ex Chelsea quieren llevarlo a LaLiga

Correcto, Antonio Rudiger sigue esperando por una oferta formal del Real Madrid. Los Merengues habían descartado la operación hace solo unos días producto de las altas pretensiones contractuales de un central que sabe que tendrá pocas oportunidades en lo que le queda de carrera para conseguir una ficha a la altura de esos 20 millones.

The Sun asegura que el alemán ha contactado con Thibaut Courtouis y Eden Hazard para conocer un poco más la cultura del Real Madrid y sus posibilidades en el equipo blanco. Dicha charla habría dado como resultado la negativa de Rudiger a la oferta de 130.000 euros por semana que le ofrecen en el Parque de Los Príncipes. ¿Romperá el mercado de salarios Florentino?