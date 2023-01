El cuadro del sur de Italia no tuvo piedad frente a uno de sus acérrimos rivales, y dejó a los Bianconeros y principalmente a su director técnico, un diagnóstico reservado.

Inició la jornada 18 de la Serie A, en el estadio Diego Armando Maradona, Napoli no tuvo piedad y goleó 5-1 a Juventus, equipo que queda en una situación complicada, no por la tabla de posiciones, no por la actualidad de su director técnico, Massimiliano Allegri, quien ve su futuro complicado allí.

En la previa el partido pintaba como bastante reñido, teniendo en cuenta que los de Turín ocupan la tercera posición del casillero. parte de los napolitanos, querían mantenerse con la racha victoriosa, inicio para ellos hasta hace una fecha, ya que en la 16 cayeron frente a Inter.

Sin embargo, su gran noche empezó apenas a los 14 minutos, y por medio del goleador nigeriano y de la Liga italiana, Victor Osimhen, quien tras capturar un rebote del arquero visitante, impactó la pelota para enviarla al fondo de la red y de esa manera poner a celebrar a los aficionados locales.

Todo pintó de mejor manera a los 39’, cuando el extremo por izquierda georgiano, Khvicha Kvaratskhelia, definió al segundo palo y decretó El segundo de los celestes. claro está que la situación se complicaría para ellos, a los 42’, cuando Ángel Di María también en muy buen finiquito descontó para la Vecchia Signora. 2-1, al término del primer tiempo.

Apenas habían pasado 10 minutos de iniciado el complemento cuando el futbolista, de Kosovo, Amir Rrahmani, adelantó a los de Luciano Spalletti con el tercer tanto. Pasados cinco minutos de la hora de juego, nuevamente el africano se reportó en el tanteador.

Un deslucido equipo juventino se apreció en la cancha del Maradona, con un planteamiento que poco le funcionó, y con errores de defensa que al final pagaron caro con una goleada, y que se sentenció a los 72 minutos por medio del macedonio Elif Elmas, quién le puso cifras concretas al marcador, 5-1.

Con los 3 puntos en el bolsillo, Napoli llegó a 47 unidades, y le saca 10 de ventaja a sus más inmediatos perseguidores Milan y Juventus, justamente; ahora el campeonato italiano le queda a pedir de boca, pese a que aún la hacen falta 20 fechas para la finalización del mismo.

Ficha técnica de Napoli vs Juventus: