Los aficionados presentes en el parque de los príncipes observaron una particular jugada entre jugadores de PSG, cuando Nuno Mendes, claramente, sin intención, le estalló un pelotazo, en el abdomen a su compañero club y selección Portugal, Danilo Pereira.

Cuando el cronómetro circulaba por el minuto 41, hubo un saque de banda a favor del equipo que dirige Mauricio Pochettino, la jugada iba por sector izquierdo así que el encargado de sacar era Nuno, el joven le pasó la pelota con las manos a Danilo, quien de inmediato se la devolvió, pero el lateral la impactó de volea y la pelota se fue directo a la parte del abdomen bajo del luso.

Una particular jugada que se dio en el encuentro en el que el tricolor parisino no pasó de la igualdad sin goles ante los de Niza, que soportaron a más no poder los continuos embates del frente ataque dirigido por el Balón de Oro, Lionel Messi, que no pudo festejar su séptimo galardón con triunfo.

Con la paridad a cero, PSG llegó a 41 puntos continúa como líder en solitario en la Liga de Francia, ya que su inmediato perseguidor, Marsella, dirigido por el argentino Jorge Sampaoli, se encuentra a 12 puntos de distancia; una cantidad considerable, si tenemos en cuenta la calidad de futbolistas que tienen los de París.