Victor Osimhen, delantero de Napoli, atraviesa una gran temporada, en la cual se ha reportado con goles importantes y en gran cantidad, los cuales tienen al elenco del sur de Italia muy cerca de volverse a coronar, luego de varias temporadas, con el Scudetto de la Serie A.

Y es que 26 goles en 32 partidos han sido motivos suficientes para que grandes equipos europeos vuelquen sus ojos sobre él y sigan cada una de sus actuaciones en el elenco celeste, está a unos cuántos puntos es consagrarse con el título de Liga transalpino

Ante ese contexto, seguramente él será una de las novias en el venidero mercado estival; tanto así que desde ya se ha hablado de la opción de fichar por equipos con bastante poder adquisitivo como lo son Manchester United y PSG; siendo este último una opción bastante interesante en cuanto a lo económico para él.

Sin embargo, el representante del atacante hablo en Mundo Deportivo y allí desmintió toda información que se ha hablado sobre su representado: “todo lo que se ha dicho es falso. Es muy pronto para hablar de la ventana de traspasos. Están saliendo informaciones para desestabilizarnos”.

Claro está que en los últimos partidos el deportista no ha encontrado la acción esperada debido a lesiones que le han impedido pisar los terrenos de juego; No obstante, eso no ha sido inconveniente para él, ya que su nivel a lo largo de la campaña ha sido superlativo.