Esta semana se definieron los equipos clasificados a los Cuartos de Final de la UEFA Champions League 2022/2023. Al Bayern Munich, Milan, Chelsea, Benfica, Inter de Milán y Manchester City, este miércoles se les añadió Napoli y Real Madrid, que quitaron de su camino al Eintracht Frankfurt y al Liverpool, respectivamente.

Al respecto, la entidad que organiza la competencia publicó en su sitio web oficial, el once ideal de la semana. Diogo Costa en la portería; Giovanni Di Lorenzo, Manuel Akanji, Minjae Kim y Mário Rui en la defensa; Kevin De Bruyne, Hakan Çalhanoğlu y Piotr Zieliński en el mediocampo; Victor Osimhen, Erling Haaland y Karim Benzema en la delantera.

Este jueves se definen los Cuartos de Final de la Europa League y de la Conference League

Este jueves se disputarán los juegos de vuelta de los Octavos de Final de la Europa League: Fenerbahçe vs. Sevilla (2 - 0), Freiburg vs. Juventus (0 - 1), Real Betis vs. Manchester United (1 - 4), Feyenoord vs. Shakhtar Donetsk (1 - 1), Union Saint-Gilloise vs. Unión Berlin (3 - 3), Ferencváros vs. Bayer Leverkusen (0 - 2), Arsenal vs. Sporting de Lisboa (2 - 2) y Real Sociedad vs. Roma (0 - 2).

En tanto que los duelos restantes de los Octavos de Final de la Conference League serán: İstanbul

Sivasspor vs. Fiorentina (0-1), Djurgården vs. Lech Poznań (0-2), Slovan Bratislava vs. Basilea (2-2), West Ham vs. AEK Larnaca (2-0), AZ Alkmaar vs. Lazio (2-1), Niza vs. Sheriff (1-0), Villarreal vs. Anderlecht (1-1). Por otro lado, Gent ganó 4 a 1 al Başakşehir y ya está en los Cuartos de Final.

Este viernes es el sorteo de los Cuartos de Final

Este viernes 17 de marzo la UEFA desarrollará el sorteo de los Cuartos de Final, Semifinal y Final de la Champions League, Europa League y Conference League. El evento que se desenvolverá en Niza, Suiza, inicará a las 12 del mediodía de Europa Central.