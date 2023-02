Ya en la jornada de este jueves 9 de febrero, Hatayspor tomó la decisión de retirarse de la Liga de Turquía, tras ser uno de los equipos que más ha sufrido en carne propia lo devastador del terremoto; ya que su pupilo falleció entre los escombros, y aún siguen en la búsqueda de Christian Atsu.

Precisamente, Mehmet Buyukekci, presidente de la Federación Turca de Fútbol, indicó que el club decidió no seguir jugando la Super Liga de ese país, todo por la seria preocupación que hay por el fallecimiento de uno de sus empleados, y tras seguir en la búsqueda del futbolista.

De otra parte, cabe recordar que el ejecutivo, manifestó que la competición continuará pese a que haya 19 o 18 equipos. “enviaron una carta en la que informaron de que no jugarán más partidos esta temporada”, fue lo dicho por parte del administrativo.

Ahora mismo, hasta antes de su retiro, Hatayspor, Ocupaba la casilla 14 del tablero de posiciones, con 23 puntos y a tan solo uno, de los puestos de descenso, que en el fútbol turco son los: 16, 17, 18 y 19. también hay que decir que, todos los caminos parecen indicar a que Gaziantep tomará la misma decisión.

Finalmente, el histórico arquero de la selección de Turquía, Volkan Demirel, quien es el actual director técnico del club retirado indicó en conferencia de prensa que: “todavía no hay noticias sobre Atsu. No diría esto si estuvieran en el hospital, por favor no digan que ha sobrevivido sin estar seguros. Estamos atravesando momentos muy difíciles”.