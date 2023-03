En pocas semanas se espera que Bruselas y la Unión Europea dicten sentencia en relación con una disputa entre entes y clubes que ha paralizado el planeta desde la primavera del 2022. De un lado UEFA, del otro la Superliga y en medio un deporte que apunta a cambiar tal y como lo conocemos. Aleksander Ceferin repasa el presente de una lucha donde el esloveno afirma que incluso, hubo ‘infiltrados’ de Nyon en el proyecto que comandan Real Madrid, Barcelona y Juventus.

El máximo dirigente del fútbol europeo ha sido el principal bastón para defender los intereses de UEFA en una batalla legal, económica, mediática y hasta judicial que ha llegado al corazón del viejo continente y que apunta a tener fallos definitivos en las próximas semanas. Ceferin analiza lo que viene por delante y manda un mensaje a sus rivales del otro lado del tablero.

"Sin los clubs ingleses la Champions no es lo mismo. Por eso no existirá la Superliga. Los clubs alemanes están en la misma posición, directamente no se unieron y no hizo falta que la gente saliera a las calles…Si Bayern de Múnich y Borussia Dortmund se hubieran unido hubiéramos visto a gente en las calles, igual que en Inglaterra. Francia estaba en contra y en España solo hay dos clubs de dieciocho que quieren", empieza un Ceferin que segundos después desvelaría en Sky el tener ‘infiltrados’ en el certamen que a día de hoy solo tiene tres equipos de manera oficial ante la opinión pública.

Infiltrados y caso Negreira

El presidente de UEFA confiese que recibió llamadas de Chelsea o Manchester City acusando dudas sobre el certamen, así de cómo les dejaría dicho proyecto ante Nyon: “Ambos dudaron desde el principio. Uno de ellos me hizo una llamada telefónica para unir fuerzas. No les gustaba la idea, pero no querían ser los únicos en quedarse fuera…Dijeron que querían seguir siendo nuestros amigos desde dentro de la Superliga".

Igualmente, por estas horas en AS especulan con la mirada de UEFA sobre un caso Negreira en España que ha puesto en jaque a lo largo de las últimas horas esa relación dirigencial entre Real Madrid y Barcelona que parecía infranqueable. Por Nyon tienen voto para sancionar a los culés, pero confirman desde el medio que no actuarán o tomarán medidas hasta el final de temporada. Si hay castigos, apuntan a llegar para la temporada 2024/2025 salvo sorpresas.