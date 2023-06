El Paris Saint-Germain atraviesa un momento crítico en este mercado de pases, con la salida confirmada de Lionel Messi, los rumores sobre la posible ida de Neymary la negativa de Mbappéde firmar un nuevo contrato. Y a ello se le acaba de sumar otro gran revés: el malestar de Donnarumma en el PSG.

Gianluigi Donnarumma llegó hace un par de temporadas en un traspaso libre desde el AC Milan, y en su momento se lo consideraba como el mejor arquero en el mundo. Sin embargo, el rendimiento del italiano ha sido algo irregular, lo cual ha generado incomodidad en una afición de por sí ya extremadamente susceptible.

Y ahora la tortilla se da vuelta, ya que el portal francés SportZone asegura que Donnarumma quiere irse del PSG. Aunque claro, los deseos del portero italiano no son lo único que cuenta a la hora de tomar una decisión.

Al PSG no le interesa una salida de Donnarumma

El mismo reporte indica que el Paris Saint-Germain ya está lidiando con bastantes problemas como para sumarle la situación de Donnarumma. El portero italiano tiene contrato hasta 2026 y desde las altas esferas del PSG no tienen intención de cortarlo.

El que sí estaría a favor de la salida de Donnarumma es Luis Campos. Al director deportivo del PSG no le importaría vender al arquero si este prefiere seguir su carrera en otro lado, pero de momento no tiene el ok de la directiva.

Jorge Mendes al acecho

El representante portugués Jorge Mendes pondría el nombre de Diogo Costa, portero del Porto FC sobre la mesa, en caso de que el Paris decidiera dejar ir a Donnarumma. De la misma forma que está esperando que Achraf Hakimi deje el equipo para presentar la posibilidad de sumar a Joao Cancelo, otro de sus representados, a la directiva del club francés.

La realidad es que el PSG es un mar de dudas y problemas actualmente, y tiene poco más de un mes para poner todo en orden de cara a la última temporada en la que tendrán a Mbappé en su plantilla, por lo que no querrán desperdiciarla.