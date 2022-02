Luego de conquistar el título la pasada temporada, Milwaukee Bucks, liderados por su máxima estrella Giannis Antetokounmpo aparece como candidato para volver a ganar la National Basketball Association (NBA), poniéndose a la par de otros como Los Angeles Lakers de LeBron James o Golden State Warriors con Stephen Curry.

Tras un comienzo de certamen olvidable, como consecuencia de las lesiones de sus figuras, previo al receso por el Juego de las Estrellas 2022, actualmente se ubica en el quinto puesto de la Conferencia Este, con récord de 36-24 y retomando el nivel del torneo anterior.

Como la estrella principal de un equipo campeón proveniente de un mercado "menor" como los Bucks, Giannis se atrevió a dar el nombre de un candidato para pelear por el título de la NBA, y para sorpresa de muchos, no puso ni a LeBron ni a Curry, sino al joven Ja Morant, con sus Memphis Grizzlies.

Giannis y su candidato a ganar la NBA que no es LeBron ni Curry



"He visto a Ja mejorar cada año. Creo que está teniendo una temporada increíble, de locura. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a poder ganar un campeonato en Memphis? Mucha gente piensa que no se puede hacer en un mercado pequeño. En mi caso, eso me motiva aún más. No es una verdad absoluta. Solo tienes que seguir el camino que te hace feliz", afirmó el Greek Freak.

Para algún despistado o que no esté siguiendo actualmente la NBA, les contamos que los Grizzlies actualmente son el tercer mejor equipo de la Conferencia Oeste y de la liga, con récord de 41 victorias y 19 caídas; mientras que Morant promedia esta temporada 26.8 puntos, 6.9 asistencias y 5.8 rebotes.