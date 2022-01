La temporada regular 2021 de la National Football League (NFL) ha terminado, y con ella la chance de las distintas estrellas de la liga de llenar el formulario de inscripción para poder ser el Jugador Más Valioso. Quien obviamente se ha anotado, como todos los años, es el mariscal de Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady.

El GOAT ha tenido una de las mejores campañas de su carrera, lo cual es increíble de decir cuando chequeamos que tiene 44 años. Brady se anotó en el 2021 sus mejores números en yardas aéreas, pases completos (mayor cantidad en una temporada en la historia), primeras oportunidades logradas y series para ganar el partido (empatado para más cantidad).

Pero hay uno de estos datos en particular que se puede asociar con dos de los tres premios a MVP que ha ganado el ex QB de New England Patriots en su carrera. Bolavip te cuenta por qué Brady debería ganar el premio al Jugador Más Valioso en los NFL Honors durante el fin de semana del Super Bowl 2022.

Si lidera la liga en yardas, Tom Brady...

Como ya se advirtió, Tom Brady ha tenido una de las campañas más espectaculares de su increíble carrera. Pero el 2021 puede darle todavía más: Tampa Bay Buccaneers arrancará este fin de semana su campaña en los Playoffs, buscando llegar nuevamente a la gran final de la NFL.

Ese fin de semana, en los NFL Honors, Brady podría llevarse a casa su cuarto MVP. ¿Qué lo respalda? Bueno, el GOAT lideró la liga en yardas aéreas en 2007 y 2017, campañas donde logró ser el Jugador Más Valioso del año. ¿Lo curioso? En ambas campañas perdió el Super Bowl.