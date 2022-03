Esta semana y la próxima se estarán desarrollando las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Concacaf, donde se definirán las tres plazas y media para el Mundial de Qatar 2022. Por el momento no hay ninguna selección con el lugar asegurado en la Copa del Mundo. El líder de la tabla de posciones es Canadá, mientras que los escoltas son Estados Unidos y México. Los que están al asecho son Panamá y Costa Rica. Los que no tienen chances son El Salvador, Jamaica y Honduras.

El jueves 24 de marzo se estará disputando cuatro partidos correspondientes a la Fecha 12, mientras que el domingo 24 se jugará la Fecha 13 y el miércoles 30 estaá la Fecha 14, la última de las Eliminatorias Concacaf.

Los derechos de tansmisión de las Eliminatorias Concacaf en USA están en manos de TUDN, Univision, FOX Sports 1, UniMás, NBC Universo y Telemundo Deportes.

Eliminatorias Concacaf: Todos los partidos de la Fecha 12

Jueves 24 de marzo

Jamaica vs El Salvador a partir de las 19:05 hs (ET), 18:05 hs (CT), 17:05 hs (MT) y 16:05 hs (PT) de USA por NBC Universo.

Panamá vs Honduras a partir de las 21:05 hs (ET), 20:05 hs (CT), 19:05 hs (MT) y 18:05 hs (PT) de USA por Telemundo Deportes.

México vs Estados Unidos a partir de las 22:00 hs (ET), 21:00 hs (CT), 20:00 hs (MT) y 19:00 hs (PT) de USA por TUDN y Univision.

Costa Rica vs Canadá a partir de las 22:05 hs (ET), 21:05 hs (CT), 20:05 hs (MT) y 19:05 hs (PT) de USA por NBC Universo.

Eliminatorias Concacaf: Todos los partidos de la Fecha 13

Domingo 27 de marzo

Canadá vs Jamaica a partir de las 17:05 hs (ET), 16:05 hs (CT), 15:05 hs (MT) y 14:05 hs (PT) de USA por NBC Universo.

El Salvador vs Costa Rica a partir de las 18:05 hs (ET), 17:05 hs (CT), 16:05 hs (MT) y 15:05 hs (PT) de USA por Telemundo Deportes.

Estados Unidos vs Panamá a partir de las 20:00 hs (ET), 19:00 hs (CT), 18:00 hs (MT) y 17:00 hs (PT) de USA por TUDN, FOX Sports 1 y UniMás.

Honduras vs México a partir de las 22:05 hs (ET), 21:05 hs (CT), 20:05 hs (MT) y 19:05 hs (PT) de USA. La TV todavía no está confirmada.

Eliminatorias Concacaf: Todos los partidos de la Fecha 14

Miércoles 30 de marzo

México vs El Salvador a partir de las 22:05 hs (ET), 21:05 hs (CT), 20:05 hs (MT) y 19:05 hs (PT) de USA. La TV todavía no está confirmada.

Jamaica vs Honduras a partir de las 22:05 hs (ET), 21:05 hs (CT), 20:05 hs (MT) y 19:05 hs (PT) de USA por Telemundo Deportes.

Costa Rica vs Estados Unidos a partir de las 22:05 hs (ET), 21:05 hs (CT), 20:05 hs (MT) y 19:05 hs (PT) de USA. La TV todavía no está confirmada.

Panamá vs Canadá a partir de las 22:05 hs (ET), 21:05 hs (CT), 20:05 hs (MT) y 19:05 hs (PT) de USA por Telemundo Deporte.

Eliminatorias Concacaf: ¿Cómo está la tabla de posiciones?

Canadá lidera la tabla de posiciones con 25 puntos, mientras que los escoltas son Estados Unidos y México, ambos con 21 unidades. Más abajo aparecen: Panamá (17), Costa Rica (16), El Salvador (9), Jamaica (7) y Honduras (3). Cabe mencionar que los tres primeros clasifican al Mundial de forma directa, mientras que el cuarto jugará un Repechaje contra una selección de OFC (Oceanía).

