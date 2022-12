En una conferencia de prensa de la MLB, Brian Cashman, GM de New York Yankees, hizo una inesperada confesión sobre Aaron Judge. ¿No quiere regresar a los ‘Bombarderos del Bronx’?

Los Angeles Dodgers concretó el regreso de Clayton Kershaw, Philadelphia Phillies y New York Mets tienen todo listo para firmar a Trea Turner y Justin Verlander, respectivamente y… ¿New York Yankees qué? Por ahora, el futuro de Aaron Judge no se define en la MLB, pero sí llegó una inesperada confesión.

En un día que se quedará en la memoria del mundo de las Grandes Ligas, no paraban las noticias bomba en la agencia libre, Judge se volvió tendencia y no justamente porque se hiciera oficial el regreso a los Yankees. Resulta y acontece que el equipo de New York anunció una polémica renovación por cuatro años en la MLB.

Luego de confirmarse el nuevo contrato de Brian Cashman como gerente general de New York Yankees hasta el 2026, el directivo de los ‘Bombarderos del Bronx’ atendió a los medios de comunicación en las reuniones de invierno y entregó las últimas novedades sobre la negociación con Aaron Judge.

“Nos encantaría que el avión aterrizara favorablemente... pero no vamos volando el avión”, fue la metáfora que utilizó el GM de Yankees sobre la situación de Judge en la agencia libre. Además, Cashman afirmó que el equipo de New York le ha hecho “varias ofertas” al ‘Juez’ durante el invierno en Estados Unidos. Sin embargo, aún no llega el tan esperado sí.

Aunque Brian Cashman sostuvo en conferencia de prensa del 5 de diciembre que las negociaciones están activas con Aaron Judge, no hay programadas conversaciones cara a cara con ‘El Juez’. Eso no es lo peor… El GM de New York Yankees confesó que los representantes de Judge nunca le han dado la indicación que tendrían la posibilidad de igualar o superar una oferta final que haga otro equipo de la MLB por el MVP de la Liga Americana 2022, según publicó Mark Feinsand, de MLB.com. ¿Aaron no quiere regresar a los ‘Bombarderos del Bronx’?