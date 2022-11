La temporada MLB 2023 empezó a calentar motores para el actual campeón de la Serie Mundial. Houston Astros hizo oficial la renovación por un año del manager Dusty Baker y en la conferencia de prensa del miércoles 9 de noviembre de 2022 no dudó en lanzar una advertencia sobre José Altuve y compañía de cara a repetir título en el ‘Clásico de Otoño’.

Baker asumió el cargo como manager de los Astros en 2020 luego del despido de A.J. Hinch por el escándalo del robo de señales en 2017. Dusty lleva tres temporadas a cargo del equipo de Houston, siempre clasificó a Playoffs y tras perder en la Serie de Campeonato de la Liga Americana 2020 y la Serie Mundial 2021, se convirtió en el manager más longevo (73 años) en ganar un ‘Clásico de Otoño’.

“Tengo trabajo por hacer. No puedes estar satisfecho con dónde estás ahora o nunca pasarás de donde estás ahora", fue una de las frases de Dusty Baker en la conferencia de prensa en la que Houston Astros anunció que le renovó el contrato por un año para la temporada MLB 2023.

Las primeras decisiones de los Astros de cara a repetir título en la Serie Mundial fue declinar las opciones para continuar con los servicios del primera base Trey Mancini y el lanzador Will Smith. Ya hay una lista de jugadores confirmados con contrato para la temporada MLB 2023 y el manager se encargó de enviar un mensaje sobre qué pueden esperar del equipo de Houston tras ganar el ‘Clásico de Otoño’ vs. Philadelphia Phillies.

El manager de Astros lanzó una advertencia sobre Altuve y compañía en la MLB

“Me encanta ganar más que nada. Me mima ganar. Eso es lo que planeo hacer, ganar un poco más (…) Nos veo ganando aquí por un período de tiempo. Tenemos un gran núcleo, tenemos un cuerpo de lanzadores joven. Esto es lo que me gusta hacer y esto es a lo que fui llamado a hacer. Dios me llamó aquí a Houston para hacer esto”, afirmó Dusty Baker, manager de Houston Astros, en conferencia de prensa.