La historia de los mejores jonroneros de todos los tiempos en la MLB tiene a un nuevo integrante con una temporada sensacional en el 2022. Aaron Judge ya hace parte de una lista que tiene a nombres como Barry Bonds, Sammy Sosa, Mark McGwire, Roger Maris y Babe Ruth, entre otros, pero… Hay una gran diferencia según el Aaron Boone, el manager de New York Yankees.

El récord de la mayor cantidad de jonrones en una temporada de la MLB lo tiene Bonds con los 73 cuadrangulares que conectó con San Francisco Giants en la campaña 2001. Boone reconoce a Barry como el pelotero que tiene esta marca, pero por una sencilla y a la vez dura razón, el manager de los Yankees pone a Judge por encima de la leyenda de las Grandes Ligas.

Las Grandes Ligas instauraron una nueva política antidopaje a partir de 2004 con pruebas aleatorias, pero fue hasta el 2005 que se implementaron sanciones más duras para aquellos peloteros que consumieran sustancias que mejoraran el rendimiento. Aun así, fue en la temporada 2014 que se estableció que la primera suspensión para un jugador que diera doping positivo era de 80 juegos. ¿De la que se salvó Barry Bonds?

Aunque Bonds no fue sancionado por violar la política de la MLB contra sustancias para mejorar el rendimiento, el histórico pelotero de San Francisco Giants admitió en 2003 que había usado sin saberlo hormonas de crecimiento y esteroides mediante una crema que pensaba que era para la artritis. Barry dio este testimonio en una corte federal de Estados Unidos durante el juicio que le hicieron por mentir bajo palabra.

El manager de Yankees le apuntó a Barry Bonds con Aaron Judge: Lo hace limpio

Aaron Boone, manager de New York Yankees, no olvida el vínculo que tuvo Barry Bonds con el uso de esteroides y en una entrevista que le concedió al podcast ‘El Show’, del portal The New York Post, dijo que Aaron Judge llegó a conectar al menos 60 jonrones en la MLB 2022 limpio (sin uso de sustancias prohibidas) y esto “lo pone un escalón por encima” de jugadores como la leyenda de los Giants según publicó Jon Heyman, de MLB Network.