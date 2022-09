En el libro de significados de la MLB cuando se busca la definición de profesionalismo las palabras Albert Pujols es más que seguro que van aparecer. Luego de jugar por 22 temporadas, el pelotero de St. Louis Cardinals tiene claro que lo material no es lo más importante en las Grandes Ligas y, por ese motivo, le envió un mensaje al fanático de Los Angeles Dodgers que no le devolvió la pelota del jonrón 700.

La noche del 23 de septiembre de 2022 quedará grabada en la historia de la MLB, ya que Pujols se convirtió en el cuarto pelotero que conecta al menos 700 jonrones. Albert vio como todo el estadio Dodger lo ovacionaba por el espectáculo que dio con dos cuadrangulares históricos en el mismo juego.

Cuando Albert Pujols dio el jonrón 697 de por vida y pasó a Alex Rodríguez para convertirse en el cuarto jugador con más cuadrangulares en la historia de la MLB, el pelotero nacido en República Dominicana decidió dejarle la bola al fanático que la atrapó. ¿La razón? Simple y clara.

“Es sólo una pelota. Merecen tenerla. Se fue del parque. Jugamos esto por los fans. Así que, si ellos la quieren devolver o no, no tengo problema con eso”, afirmó Pujols en conferencia de prensa sobre la bola de su jonrón 697. ¿Y qué pasó con la del cuadrangular 700?

Según informó la página oficial de la MLB en español, el fanático que atrapó la pelota del jonrón 699 de Albert Pujols decidió devolverla, mientras que el aficionado de Los Angeles Dodgers que se quedó con la bola del jonrón 700 se fue del estadio una vez se verificó que si era la pelota del histórico cuadrangular. El pelotero de St. Louis Cardinals envió un mensaje al respecto.

“Los souvenirs son para los fans. No tengo ningún problema con que se la quede. Si la quiere regresar, genial. Pero al final del día, no me enfoco en lo material”, concluyó Albert Pujols.