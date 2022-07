Durante la temporada 2022 de la Major League Baseball (MLB), no hemos podido tener la chance de ver en acción al dominicano Fernando Tatis Jr., quien por una lesión en su muñeca izquierda, se ha perdido la mitad de la presente campaña con San Diego Padres.

De cara a ese esperado regreso a los parques, el campocorto ha trabajado en Petco Park, realizando labores no sólo en su posición habitual, y es que la principal novedad que podría traer su regreso es una nueva posición dentro del esquema de Bob Melvin.

Así lo confirmó Tatis Jr. en conferencia de prensa, donde manifestó sobre su eventual vuelta con Padres que "estoy para jugar donde sea que me necesiten. Vamos a hablar. Pero hasta ahora he estado rehabilitándome mayormente como campocorto. Me he estado moviendo por todos lados, pero hasta ahora he estado trabajando en esa posición".

El cambio que podría vivir Fernando Tatis Jr. en MLB 2022



Bajo ese concepto, el dominicano agregó que "me he estado moviendo de posición, simplemente poniéndome a prueba. Es bueno y me mantengo activo", quien se espera para finales de julio una habilitación para intensificar sus prácticas y así preparar su vuelta.

Recordemos que previo al comienzo de MLB 2022, Tatis Jr. sufrió la fractura de su muñeca izquierda tras un accidente en motocicleta, lo que le ha mantenido al margen de toda la presente campaña, impidiéndole imitar lo realizando en la pasada temporada.