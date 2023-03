El grupo C del Clásico Mundial de Béisbol 2023 puso primera marcha y más allá de la esperada victoria de Estados Unidos contra Gran Bretaña, la sorpresa estuvo en el juego entre México y Colombia. Julio Urías era la estrella de la MLB y Los Angeles Dodgers a seguir en la lomita, pero no pudo hacer su trabajo.

Urías empezó dominante y llevaba un juego perfecto hasta la parte alta de la quinta entrada. Había controlado a la alineación de Colombia, pero tras un doble Elías Díaz y un jonrón de Reynaldo Rodríguez, permitió tres carreras y tuvo que salir del encuentro porque estaba cerca del cumplir el límite de pitcheos para un lanzador en el Clásico Mundial de Béisbol 2023.

México terminó por llevarse la derrota por 4 – 5 contra Colombia en la décima entrada en un juego en el que Julio Urías lanzó por cinco innings, concedió seis ponches y permitió un jonrón y tres carreras para terminar con 5.40 como porcentaje de carreras limpias. ¿El lanzador de Los Angeles Dodgers y la MLB puede volver a lanzar en el Clásico Mundial de Béisbol 2023?

“No importa que tan perfecto seas, o que tan bueno seas con base a los pitcheos, que tan bien estés trabajando todo, pero al final el enfoque de ellos (Colombia) estuvo ahí e hicieron su trabajo”, afirmó Urías tras la primera derrota de México en el Clásico Mundial de Béisbol 2023.

¿Urías puede volver a lanzar en el Clásico Mundial de Béisbol 2023?

La normativa del Clásico Mundial de Béisbol 2023 indica que un pitcher que lanza 50 o más pitcheos en un juego debe descansar dos días. Este es el escenario en el que está Julio Urías, por lo que, después del juego contra Estados Unidos, México descansará el 13 de marzo y el pitcher de Los Angeles Dodgers y la MLB está disponible para volver a lanzar en los dos partidos restantes del grupo C contra Gran Bretaña y Canadá el martes 14 (22:00 ET) y miércoles 15 (15:00 ET), respectivamente.