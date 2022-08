Era el hombre que faltaba por dar su parecer. En el caso del dominicano Fernando Tatis Jr., suspendido por 80 partidos a raíz de violar la política de abuso de sustancias en la Major League Baseball (MLB) habían hablado todos, pero faltaba una palabra clave: la del dueño de San Diego Padres.

Sobretodo, luego de que el New York Post revelara que dentro de la franquicia de California podrían no garantizarle el millonario contrato firmado en 2021 con el campocorto, por 14 temporadas y $340 millones de dólares, a raíz de sus incidentes extradeportivos.

Sin embargo, la máxima autoridad de los Padres, su dueño Pete Seidler, conversó con el insider Bob Nightengale, del diario USA Today, respecto de la situación de Tatis Jr. y si es que están arrepentidos como organización de tamaño acuerdo con el dominicano.

Habló dueño de Padres sobre Tatis Jr.



"Sin arrepentimientos. No. No. No. Fernando (Tatis Jr.) sabe que lo respldado. No hay manera en que puedas tener una relación de 14 años y pensar que todo será fácil y pura alegría (...) Habrá errores, y eso lo sabía cuando me comprometí (...)", afirmó el empresario.

Dada la extensión de la sanción impuesta por MLB, Tatis Jr. no volverá a jugar en esta temporada 2022, de la cual se había perdido gran parte por una lesión en su muñeca izquierda, y se estima que su vuelta a Grandes Ligas podría darse entre abril y mayo del 2023.