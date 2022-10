José Urquidy es uno de los lanzadores sólidos de Houston Astros en representación de México en laMajor League Baseball. Su rol en el equipo es de abridor, sin embargo, ha quedado fuera de la rotación inicial de cara a los MLB Playoffs 2022 tras decisión de Dusty Baker.

En primera instancia sorprende la decisión del estratega, pero analizando en profundidad sus números se encuentra la razón: El serpentinero registró 13 victorias, 8 caídas y 134 ponches, pero con alta efectividad de 3.94, lo cual ha perjudicado su participación como abridor.

Sin embargo, seguirá formando parte de la institución texana. Una campaña no tan buena como se esperaba no lo relegará del equipo, si bien no será abridor en la postemporada, Dusty Baker confía en él para venir desde el bullper y entregar buenos episodios en blanco.

Nuevo rol para José Urquidy

Todo está en manos de José Urquidy para salir desde el bullpen, pues hace días Dusty Baker declaró que dependiendo de cómo se desempeñe, seguirá en ese rol durante los MLB Playoffs 2022, donde Houston Astros es favorito junto a New York Yankees para disputar la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

De esta manera, al final de la campaña regular, la rotación de abridores tendrá varias opciones, entre las que destacan Justin Verlander, Framber Valdez, Luis Díaz, Lance McCullers Jr. y Christian Javier. Sin embargo, el apoyo de Urquidy desde el bullpen será clave para asegurar las victorias.