New York Yankees hace historia: Manny Bañuelos, el lanzador mexicano que debuta en MLB tras 14 años

El trabajo y la perseverancia siempre traen recompensas, y eso fue lo que ocurrió en la Major League Baseball (MLB), donde en la victoria de New York Yankees por 13-0 ante Detroit Tigers, hizo su estreno oficial el lanzador mexicano Manny Bañuelos, despúés de 14 años.

Vayamos por parte. El nacido en Gómez Palacio, México, llegó a los mulos en el 2008, durante las últimas 14 temporadas no jugó un minuto para el equipo, haciendo experiencia en Atlanta Braves, donde se debutó en Grandes Ligas en 2015, y Chicago White Sox.

Con experiencia en Fubon Guardians, de la liga de China, y en Sultanes de Monterrey, en su país natal, este año Bañuelos volvió a los Yankees, donde firmó contrato de ligas menores, situación que cambió el 26 de mayo, cuando fue ascendido al plantel de MLB. De ahí al debut, bastaba un paso.

Lanzador mexicano debuta con Yankees después de 14 años



Y eso ocurrió la noche del 3 de junio de 2022, 983 días después de haber llegado al Bronx, cuando el manager Aaron Boone decidió que saltara al parque del Yankee Stadium, para reemplazar nada menos que a Gerrit Cole, y su desempeño fue más que correcto.

Durante sus dos entradas en el montículo, Bañuelos no dio bases por bola, permitió un imparable, más logró ponchar a Daz Cameron, para terminar la blanqueada de los Yankees por 13-0 ante Tigers. Tras el juego, el mexicano manifestó que "esto es increíble, es enorme para mi, porque he estado esperando esto por mucho tiempo. Me estaba preparando desde la quinta (entrada), y lanzar aquí en el Yankee Stadium, con este uniforme, es asombroso".